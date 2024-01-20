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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Beykoz'da gecekondu alev alev yandı

        Beykoz'da gecekondu alev alev yandı

        İstanbul'un Beykoz ilçesinde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kül oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.01.2024 - 09:59
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        Gecekondu alev alev yandı
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        Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

        Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 07.00 sıralarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

        Bir mahalleli, "Ön taraf komple gitti, cam çerçeve yandı. Herhangi bir yaralanma yok. Evdekiler tahliye edildi" dedi.

        Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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