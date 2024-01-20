Beykoz'da gecekondu alev alev yandı İstanbul'un Beykoz ilçesinde gece saatlerinde bir gecekonduda yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gecekondu kül oldu

Beykoz'da bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiyenin yoğun çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Çiğdem Mahallesi Selvi Sokak'ta saat 07.00 sıralarında bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın kısa sürede büyüyerek bütün gecekonduyu sardı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Bir mahalleli, "Ön taraf komple gitti, cam çerçeve yandı. Herhangi bir yaralanma yok. Evdekiler tahliye edildi" dedi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.