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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Beyoğlu'nda korsan otoparkçı yakalandı

        Beyoğlu'nda korsan otoparkçı yakalandı

        İstanbul Beyoğlu'nda "değnekçi"lere yönelik operasyon başlatıldı. Usulsüz şekilde ücret talep ettiği belirlenen bir şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 10:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 10:19
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        Beyoğlu'nda korsan otoparkçı yakalandı
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        Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Ekiplerce yapılan denetimde, İnönü Caddesi'nde araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen M.A. yakalandı.

        Şüpheli hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

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