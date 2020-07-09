Beyoğlu Tünel Meydanı'nda bulunan bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri mağazadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkardı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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