AA

Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta 4 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan dairenin boş olduğu belirlenirken oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlardaki evlerde oturanlar dışarı çıkamadı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı.

Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir kadın ile yürüme engelli bir kişi, kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.