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HaberlerGündemSon dakika bıçak parası gözaltısı! Yargılanan profesör yine gözaltında! "Bıçak parası!"

Yargılanan profesör yine gözaltında! "Bıçak parası!"

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edeceği hastalardan "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanması devam eden profesör O.B., aynı konuda hakkında yeni bir suçlama nedeniyle tekrar gözaltına alındı

bıçak parası
AA

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "icbar suretiyle irtikap" suçunu işlediği iddiasıyla hakkında dava açılan ve 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanması devam eden profesör O.B. hakkında, hastasından bıçak parası aldığı iddiasıyla ikinci bir şikayette bulunuldu.

ODASINDA GÖZALTINA ALINDI

AA'da yer alan habere göre Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edeceği hastalardan daha önce "bıçak parası" aldığı iddiasıyla yargılanan O.B. hakkında, şikayet üzerine bir soruşturma daha başlatıldı. O.B, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, görev yaptığı hastanedeki odasında gözaltına alındı. O.B'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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