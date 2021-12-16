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Haberler Dünya Amerika Son dakika: Biden Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
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Biden, Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi

ABD Başkanı Joe Biden, 1963'te uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren 35. ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy'yi Avustralya Büyükelçiliği için aday gösterdi.

Son dakika: Biden Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
Biden, Kennedy'nin kızını Avustralya Büyükelçiliğine aday gösterdi
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AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden yeni büyükelçi adaylarını belirledi.

Uzun süredir boş olan ABD'nin Canberra Büyükelçiliğine Kennedy'nin kızı Caroline Kennedy aday gösterildi.

Ayrıca Biden, ABD'nin Belize Büyükelçiliği için de iki olimpiyat madalyası sahibi buz patenci ve diplomat Michelle Kwan'ı aday gösterdi.

AA'nın haberine göre; Senatodan onay almaları durumunda Kennedy Canberra'da, Kwan da Belmopan'da görevlerine başlayacak.

OBAMA TARAFINDAN TOKYO BÜYÜKELÇİLİĞİ GÖREVİNE ATANMIŞTI

Caroline Kennedy, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2013'te ABD'nin Tokyo Büyükelçiliği görevine atanmış, 2017'de görevini tamamlayarak ülkesine dönmüştü.

Öte yandan Caroline Kennedy'nin adaylık duyurusunun, Biden yönetiminin Kennedy suikastına ilişkin yaklaşık 1500 yeni belge yayımladığı gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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