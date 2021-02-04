AA

ABD Başkanı Joe Biden, başkan olduktan sonra ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yaptı ve "diplomasi geri döndü" ifadesini kullandı.

Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Amerikan kurumları içerisinde ilk ziyaretini gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanlığı'nda personele yönelik kısa bir selamlama konuşması yaptı, "Amerika geri döndü, diplomasi geri döndü." dedi.

Bakanlık ziyareti sonrası basın mensuplarına konuşan Biden, Almanya'dan asker çekme sürecini de askıya aldığını söyledi. Biden buna ek olarak, ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği sona erdirdiğini açıkladı.

Rusya'nın ABD seçimlerine siber saldırılarla müdahale girişimlerinin ve güvenlikle ilgili meydan okumalarının farkında olduklarını belirten Biden, Rus muhalif Aleksey Navalny'ın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etti.

Myanmar'daki askeri darbeye değinen Biden, "Myanmar ordusu iktidarı bırakmalı ve tutukluları serbest bırakmalı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Biden, Washington'un kendi çıkarına olduğu müddetçe Pekin ile diyaloğa hazır olduğu mesajını verdi.

Amerikan medyası, 2017'de başkanlık koltuğuna oturduğunda ilk ziyaretini Savunma Bakanlığına yapan önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine Biden'ın ilk ziyaretini Dışişleri Bakanlığına yapması "yeni yönetimin diplomasiye daha fazla önem vereceği" şeklinde yorumladı.