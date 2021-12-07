Biden ve Putin arasındaki görüşme başladı 0:00 / 0:00

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ABD'li yetkililer video konferanstan önce yaptığı açıklamada, Biden'ın Putin'e Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde şimdiye kadarki en sert ekonomik yaptırımlara maruz kalacağını söyleyeceğini ifade etti.

Toplantıdan önce herhangi bir ilerleme beklenmediğini söyleyen Kremlin tarafı ise, Ukrayna'ya saldırmayı planladığını yalanladı ve askeri hareketlerin tamamen savunma amaçlı olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşmeyi ‘protokol etkinliği’ olarak nitelendirmişti.

Daha öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin, NATO’nun doğuya doğru daha fazla genişlemeyeceğine ve Ukrayna dahil, Rusya sınırına yakın ülkelere belirli silahların konuşlandırılmayacağına dair bağlayıcı garantiler vermesini istediklerini söylemişti.

Putin ile Biden’ın son teması temmuz ayında telefonda görüştüklerinde gerçekleşmişti. İki lider, haziran ayındaysa İsviçre’nin Cenevre kentinde yüz yüze bir görüşme yapmıştı. Bu, Biden’ın ocakta göreve gelmesinden sonra liderlerin ilk yüz yüze görüşmesi olmuştu.