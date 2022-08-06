Yaşlı kadın 34 yerinden bıçaklandı!

Hatay'da edinilen bilgiye göre, olay, 2 Ağustos'ta 23.00 sularında Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç., akrabası Gülizar Düzce’nin (74) evine gitti. Yaşlı kadın, kapıyı çalan M.Ç.'yi içeri aldı. Kanepede oturduğu sırada Düzce’nin kolundaki bileziğini ve para isteyen M.Ç., yaşlı kadın para ve altını vermeyince Düzce’ye şiddet uygulamaya başladı.

Akrabasından şiddet gören Düzce'nin oğlu ise olayı şöyle anlattı: "Bir gece yarısı tanıdığı bir kişi geliyor kapıyı çalıyor, 'hala' diye sesleniyor. Bu saat gece 23.00 sularında gerçekleşiyor. 'Hala kapıyı açar mısın', diyor. Annem de 'hayırdır oğlum' diyor. M.Ç., 'ben çalışmaya gideceğim seni görmeye geldim' diyor. Annem de kapıyı açıyor, şahıs annemin yanına oturuyor. Anneme 'bileziğini bana verir misin' diyor. Annem de 'yok veremem' diyor.

Tedavisinin ardından taburcu olan Düzce evine döndü. Yaralanan Düzce, "Akşam yatarken kapı çaldı. Kapıyı açtım akrabam M.Ç. içeri girdi. Benim yanıma oturdu. Benden para istedi. Yok deyince bana vurmaya başladı” dedi.

"BIÇAK KÜÇÜK VE ANNENİZ KİLOLU OLDUĞU İÇİN KURTULDU"

Annem arkasını döndüğünde şahıs anneme bir anda vurmaya başlıyor. M.Ç., beraberinde getirdiği ipi annemin boynuna geçiriyor. Annemi 34 bıçak darbesiyle yaralıyor. Annemi arkadan saçından tutarak betona vuruyor. Alnının ortası ezilmiş durumda. Annem bir cani tarafından öldüresiye dövülmüş. Bizim gördüğümüz cinayete tam teşebbüs ve bunun başka bir açıklaması yok. Doktorun dediği bıçağın küçük olması ve annemin kilolu olması dolayısıyla bıçak darbeleri iç organlarına zarar vermemiş."

ZANLI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Zanlının emniyet güçleri tarafından aynı gece operasyonla yakalandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Düzce, "Şu an cezaevinde. Yan komşumuz olay sırasında gerçekleşen sesleri duyuyor. Kapıdan dışarı çıkarak 'kim var orada' diyor. O arada zanlı, 'bir şey yok, sen işine bak' diyor. Komşumuz yan tarafta oturan akrabalarımıza sesleniyor. 'Buradan bir ses' geliyor diyor. M.Ç., gelenlerin sesini duymasıyla arka taraftan kaçıyor.