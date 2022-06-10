Binada çıkan yangında çatıda mahsur kaldılar! 0:00 / 0:00

İHA

Olay merkez Osmangazi ilçesinde 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın çatısında yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre dumanı gören apartman sakinleri kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmek istedi. Çatı arasında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşmasının ardından büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

1 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Çatıya müdahale için çıkan 3 kişi ise bulundukları yerde mahsur kaldı. Dumandan etkilenmemek için çatının uç kısmına kadar ilerleyen apartman sakinleri olay yerine gelen merdivenli itfaiyeyle kurtarıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise olay yerinde hazır bekledi. Mahallede paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında maddi zarar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı.