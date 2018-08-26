Yıldırım: Gereken cevabı misliyle alırlar

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü nedeniyle Malazgirt'te düzenlenen etkinlikte konuştu. Yıldırım, "Türk milleti, 26 Ağustos 1071'de kazandığı zaferle tarihi değiştirdi ve hakkı üstün tutmak için İslam’ın kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir medeniyetin varisidir. Bu medeniyeti geliştirerek yaşatmak hepimizin sorumluluğundadır" dedi.

Türkiye'ye yönelik saldırılara karşı mesajlar veren Yıldırım, "Büyük Türkiye'de ne ekonomik darbe girişimleri ne 15 Temmuz gibi hainlerin yaptığı darbe girişimleri sonuç vermemiştir, vermeyecektir. Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı her zaman misliyle alırlar" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Muhataplarımıza, bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek, ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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