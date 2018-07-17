Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte kamuda değişimler yaşanırken, son başbakan Binali Yıldırım’ın TBMM Başkanı seçilmesinin ardından Meclis’te de değişiklik gerçekleşiyor. TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın bulunduğu blokta özel kalem başta olmak üzere tüm çalışanlar değişti. Başbakanlık ekibi Yıldırım’a yakın hizmet veren birimlerin görevlerini devraldı.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TBMM’nin en üst bürokratı olan Meclis Genel Sekreterliği’nde de değişim planlanıyor. Genel Sekreter Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun başmüşavirlik kadrosuna kaydırılacağı belirtiliyor. Genel Sekreterlik görevine Başbakanlık Müsteşar yardımcılarından Hüsamettin Gülhan ile Mustafa Özyar’ın adı geçiyor. Ancak Özyar’ın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi eksenindeki devlet yapılanması çalışmasında görev aldığı için Külliye’ye kayabileceği ifade ediliyor.
GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
Kanunlar Kararlar Başkanlığı’nın bulunduğu Genel Sekreterlik dışında, genel sekreter yardımcılıkları konusunda da hızlı değişim beklentisi hakim. TBMM İç Tüzüğü gereği Kanunlar Kararlar Başkanlığı’nın bağlı olduğu genel sekreterlik yasama uzmanlığından gelmek zorunda.
TBMM bünyesinde Milli Saraylar’ın Cumhubaşkanlığı’na bağlanması ve çalışan kadrosunun ise Meclis’te kalması zaten yer sıkıntısı çeken Meclis’e yığılmayı artırdı. Milli Saraylar’da çalışan bin 500’e yakın personel, TBMM bünyesinde kaldı. Dün çıkan 12 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile de bazı personelin Cumhurbaşkanlığı’nda geçici olarak görevlendirilebilmesinin önü açıldı. Ancak tüm personele geçici görevlendirme yapılması mümkün gözükmüyor.
Ayrıca Meclis Başkanlığı’na kararname ile tahsis edilen 45 başmüşavir, başkan müşaviri ve müşavir kadrolarına da atama yapılması halinde yer sıkıntısının daha da artacağını gözönünde bulunduran TBMM Başkanığı, Cumhurbaşkanlığı’ndan eski Başbakanlık olarak bilinen tarihi binayı istedi. Ankara Valiliği’nin de talipli olduğu bu binada halen Cumhurbaşkanlığı’nda görevli 100’ün üzerinde görevli çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı’nın TBMM’nin talebine sıcak baktığı belirtiliyor.
KONAKLAMA TESİSLERİ KALDI
TBMM’den alınarak Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan Milli Saraylar bünyesindeki; “TBMM İstanbul Konukevi, Florya Sosyal Tesisi, Beşiktaş Porsonel Misafirhanesi, Yalova Termal Sosyal Tesisi, Filiz-i Koşk Sera Restoran” tartışma konusu olmuştu. Siyasi partiler ve milletvekilleri bu devir işlemine karşı çıkmıştı. Dün yayımlanan 12 Nolu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde sözkonusu yerler, devredilenler arasında sıralanmadı. TBMM Başkanlığı, bu yerlerin açıkça zikredilmemesi nedeniyle Meclis’te kaldığı değerlendirmesi yaptı. Milletvekilleri konaklama tesislerini kimseye kaptırmamış oldu.
YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ
Meclis Başkanlığı’na seçildiği için tebrikleri kabul eden Yıldırım, “Başbakanlık” sıfatı tarihe karışmasına rağmen, Yıldırım, “son Başbakan” sıfatıyla aylar öncesinde uluslararası kurum, kuruluşlar ve bazı ülke yönetimleriyle yapılan programlara ilişkin görüşmelerini TBMM’de gerçekleştiriyor. Ayrıca Meclis’i tanımak için birimlerden brifing alan Yıldırım, Genel Kurul yönetimini de ihmal etmiyor.
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