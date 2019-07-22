İçişleri Bakanlığı, Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Bingöl-Yedisu ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı’nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, son 2 günde Bingöl’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 olmuştur. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.
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