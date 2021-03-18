Son dakika: Bir doktor daha koronaya yenik düştü - Haberler

Bir doktor daha koronaya yenik düştü 0:00 / 0:00

İHA

Yakalandığı koronavirüs sebebiyle bir süredir tedavi gören İşyeri Hekimi Dr. Gürdal Gönenç'ten bugün acı haber geldi. 49 yaşındaki Gönenç, hekim arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Gönenç'in ölümü yakın çevresi başta olmak üzere görev yaptığı İZELMAN ve sağlık çevrelerinde büyük üzüntüye sebep oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soyer, "İZELMAN Ortak Sağlık Güvenlik Birimi'nde görevli işyeri hekimlerimizden Gürdal Gönenç'i Covid-19 virüsü nedeniyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

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