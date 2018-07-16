İçişleri Bakanlığı, son 1 hafta içerisinde yurt içinde gerçekleştirilen operasyonlarda 53 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son bir hafta içerisinde (9-16 TEMMUZ 2018);

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.950 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 734 Terör (PKK/KCK 209, DEAŞ 58, FETÖ/PDY 467), 3.453 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 105 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4.292 kişi gözaltına alınmıştır.

Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Aistesi kırmızı kategoride aranan Zeynel (K) Mehmet Yakışır ile gri kategoride aranan Nervan (K) Yunus Dalgın’ın da bulunduğu toplam 53 (37 ölü, 8 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir.

9 Temmuz Pazartesi – 13 terörist (11 ölü, 1 teslim, 1 sağ)

Hakkâri/Merkez – 2 (ölü)

Tunceli/Nazımiye – 1 (ölü)

Şırnak/Cizre – 1 (teslim)

Hakkâri/Şemdinli – 6 (ölü)

Hakkâri/Yüksekova – 2 (ölü)

Bingöl/Solhan – 1 (sağ)

10 Temmuz Salı – 2 terörist sağ

Şanlıurfa/suruç – 2 (sağ – deaş)

11 temmuz çarşamba günü – 23 terörist (16 ölü, 6 teslim, 1 sağ)

Şırnak – 4 (teslim)

Şırnak/Beytüşşebap – 3 (2 ölü, 1 sağ)

Mardin/Kızıltepe – 1 (teslim)

Osmaniye/Merkez – 11 (ölü)

Diyarbakır – 1 (teslim)

Diyarbakır/Kulp – 3 (ölü)

12 temmuz perşembe günü – 9 terörist (6 ölü, 3 sağ)

Manisa – 1 (ölü)

Bitlis/Merkez – 6 (5 ölü, 1 sağ)

Mersin/Akdeniz – 1 (sağ)

Şanlıurfa/Ceylanpınar – 1 (sağ)

13 temmuz cuma günü – 1 terörist sağ



Van/Erciş – 1 (sağ)

15 temmuz pazar günü – 5 terörist (4 ölü, 1 teslim)

Van – 2 (ölü)

Gümüşhane/Kürtün – 2 (ölü)

Van/Erciş – 1 (teslim)

Yapılan Operasyonlar Neticesinde;

• 3 ilde (Diyarbakır-1, Tokat-1, Hakkâri-1) 3 sığınak / barınak / mağara kullanılamaz hale getirilmiştir.

• 46’sı ağır ve uzun namlulu (1 Kanas, 10 M-16, 35 Kalaşnikov/Piyade Tüfeği,) toplam 56 silah,

• 26 adet El Bombası,

• 1.984 adet Muhtelif Mühimmat ele geçirilmiş,

• 5 kg patlayıcı madde,

• 7 adet El Yapımı Patlayıcı/Mayın imha edilmiştir.



UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN 2.606 OPERASYONDA;

• 706 kg Esrar,

• 33 kg Eroin,

• 7 kg Afyon Sakızı,

• 5,5 kg Sentetik Kannabinoid,

• 0,8 kg Metamfetamin,

• 4.967 adet Ectasy,

• 44.844 adet Captagon,

• 1.135 adet Sentetik ecza,

• 526.490 Kök Kenevir bitkisi ele geçirilmiştir.

Ayrıca;

• 271.091 paket Kaçak Sigara,

• 87.171 litre Kaçak Akaryakıt ele geçirilmiştir.

Bu operasyonlar kapsamında 3.453 kişi gözaltına alınmıştır.



SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR;

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerimizin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 631 şüpheli gözaltına alınmıştır. 63 kg esrar, 8 kg eroin, 3,4 kg sentetik kannabinoid, 0,7 kg metamfetamin, 4.887 adet ectasy, 4 adet captagon, 961 adet sentetik ecza, 2.674 kök kenevir ve 38 adet tabanca/tüfek ele geçirilmiştir.

ASAYİŞ UYGULAMALARI;

Çocuklarımızın zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla asayiş, narkotik ve terör olayları başta olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 12 Temmuz Perşembe günü 40 bin 104 personelin katıldığı “Çocuklarımız Güvende-2 Uygulaması” gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda;

• 17 bin 298 umuma açık yer, 307 bin 11 şahıs ve 33 bin 485 aracın sorgu ve incelemesi yapılmış,

• 751 aranan şahıs yakalanarak 152 şahıs gözaltına alınmış,

• 18 aranan araç, 248 adet trafikten men edilmesi gereken araç tespit edilmiştir.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 459 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 266 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELEDE;

249’u denizlerde olmak üzere toplam 4.036 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 105 organizatör gözaltına alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.