Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı
ABONE OL

Erzurum'da kan donduran olay! Eşini vurup yaşamına son verdi

Son dakika haberine göre kadın cinayetlerine bir kan donduran olay daha eklendi. Bu kez de Erzurum'un Horasan ilçesinde Yunus Karataş (37), tartıştığı eşi Hatice Karataş'ı (35) tabancayla vurup, yaşamına son verdi. Hastaneye kaldırılan Hatice Karataş da kurtarılamadı

Son dakika: Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı
Bir kâbus daha! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı
0:00 / 0:00
DHA

Son dakika... Korkunç olay, saat 11.30 sıralarında meydana geldi. 3 erkek çocukları bulunan Yunus ve Hatice Karataş çifti arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DHA'nın haberine göre, tartışma sırasında Yunus Karataş, tabancayla önce eşini, ardından da kendisini vurdu. Silah seslerini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yunus Karataş
Yunus Karataş

AĞIR YARALANAN KADIN KURTARILAMADI

Gelen ekipler, kapıyı kırıp içeri girdiklerinde çifti, yerde kanlar içinde buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yunus Karataş´ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Horasan Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Hatice Karataş da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaportacı olan Yunus Karataş ile eşi arasında bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşandığı belirtildi.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tokat İmsakiye 2022: Diyanet ile Tokat iftar ve sahur vakti saati kaçta? Tokat İmsakiye yayınlandı!
GÜNDEM Tokat İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri!
Hava durumu: Afrika’dan gelen tozlar ne kadar daha etkili olacak?
GÜNDEM Yeni haftada hava
Afyonkarahisar İmsakiye 2022: Diyanet ile Afyonkarahisar iftar ve sahur vakti saati kaçta? Afyonkarahisar İmsakiye yayınlandı!
GÜNDEM Afyonkarahisar İmsakiye ile iftar ve sahur saati
Adıyaman İmsakiye 2022: Diyanet ile Adıyaman iftar ve sahur vakti saati kaçta? Adıyaman İmsakiye yayınlandı!
GÜNDEM Adıyaman İmsakiye ile iftar ve sahur saati
Yol kenarında ölü bulunan Enes olayında 5 gözaltı
GÜNDEM Malatya'daki cinayette 5 gözaltı
Tekirdağ İmsakiye 2022: Diyanet ile Tekirdağ iftar ve sahur vakti saati kaçta? Tekirdağ İmsakiye yayınlandı!
GÜNDEM Tekirdağ İmsakiyesi 2022
Son dakika: Tunceli'de 2 kız çocuğuna cinsel istismar! 8 kişi yakalandı ve... - Haberler
GÜNDEM Tunceli'de korkunç iddia! 8 şüpheli tutuklandı
Adana İmsakiye 2022: Diyanet ile Adana iftar ve sahur vakti saati kaçta? Adana İmsakiye yayınlandı!
GÜNDEM Adana İmsakiye ile iftar ve sahur saati
Gebe köpeği öldürdü, traktöre bağlayıp sürükledi
GÜNDEM Bursa'da vahşet! Gebe köpeği öldürüp metrelerce ...
Son dakika: MSB'den sürüklenen mayın açıklaması
GÜNDEM MSB'den sürüklenen mayın açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.