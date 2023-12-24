Ardahan Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

DHA'nın haberine göre kentte etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ardahan Valiliği, yoğun kar nedeniyle 25 Aralık Pazartesi günü okulların tatil edildiğini duyurdu.

İl genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, hamile, engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan kamu personeli de 1 gün süre ile idari izinli sayılacak.

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