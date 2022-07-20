Son dakika: Bir orman yangını da Aydın'ın Söke ilçesinde çıktı! - Güncel Haberler

Bir orman yangını da Aydın'da çıktı! 0:00 / 0:00

İHA

Aydın’ın Söke ilçesinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Söke-Ağaçlı yolu Kemalpaşa Mahallesi Ovacık mevkiinde, yerleşim yerlerine yakın bölgedeki ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı.

İHA'nın haberine göre yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangın, havadan 4 helikopter, 1 yangın söndürme uçağı ile karadan da arazözlerle yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönümlük makilik alan zarar gördü.