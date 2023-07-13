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        İzmir'de kan donduran cinayet! Eski karısını başından vurdu

        İzmir'de insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentin Kemalpaşa ilçesinde bir kişi, boşandığı eski karısını başından vurarak öldürdü. Katil zanlısı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2023 - 12:22
        Bir vahşet daha! Eski karısını başından vurdu
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        İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Mehmet Ö. (39), bir süre önce boşandığı Kübra Ö.'yü (30) tabanca ile vurarak öldürdü ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi.

        DHA'da yer alan habere göre olay, sabah saatlerinde Ulucak Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi Şahin Tepesi mevkisinde meydana geldi. Bir markette kasiyer olan Kübra Ö., iddiaya göre bir süre önce boşandığı ve benzin istasyonunda çalışan Mehmet Ö. ile buluştu.

        İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Mehmet Ö. yanındaki tabancayı çıkarıp, Kübra Ö.'nün başına ateş etti.

        Mehmet Ö. ardından aynı silahla kendini vurdu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Ö. ile Kübra Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, İzmir Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #son dakika
        #İzmir
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