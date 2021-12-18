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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Birisini yaraladım" dedi, fıkra gibi bitti
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"Birisini yaraladım" dedi! Fıkra gibi bitti!

Erzurum'da gece geç saatlerde elinde bıçak, yüzünden yaralı alkollü kişi, 3 kişiyle kavga ettim, birini bıçakladım deyince polis ekipleri metruk binalarda yaralı aradı. Aramalarda olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, bu kişinin kendisini yaraladığını belirledi

Son dakika:
"Birisini yaraladım" dedi! Fıkra gibi bitti!
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DHA

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Aşağı Mumcu Caddesi'nde fıkra gibi bir olay meydana geldi. İsminin Suat olduğu belirtilen kişi, bir elektrikçi dükkanının önüne gelerek 3 kişiyle kavga ettiğini, birisini bıçakla yaraladığını iddia ederek polisi aramalarını istedi.

BÖLGEYE POLİS EKİBİ GELDİ

DHA'da yer alan son dakika haberine göre iş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

"KAVGADA BİR KİŞİYİ YARALADIM" DEDİ

Ekipler, bu kişinin elindeki bıçağı alarak tedavisi için ambulansa götürdü. Yüzünden akan kanla ambulansa giden Suat adlı kişi, polislere kavga sırasında birini yaraladığını söyledi.

POLİS YARALI ARADI

Bunun üzerine polis ekipleri, bölgede ve metruk binalarda saatlerce yaralı aradı.

KAMERALAR İNCELENDİ KENDİSİNİ YARALAMIŞ

Olumsuz bir duruma rastlamayan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden alkollü kişinin kavga etmediğini, girdiği metruk binada bıçakla kendisini yaraladığını tespit etti.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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