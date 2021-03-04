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Son dakika... Bitlis-Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü: 9 şehit 4 yaralı

Son dakika... Bitlis Tatvan kırsalında askeri helikopter düştü. Kazada 9 askerimiz şehit olurken 4 asker yaralandı. Kazanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları bölgeye hareket etti

SON DAKİKA Askeri helikopter düştü: 9 şehit, 4 yaralımız var! - Haberler

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiştir." bilgisi verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bölgede arama çalışmalarının hemen başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır.

"9 KAHRAMAN SİLAH ARKADAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 9’unun şehit olduğu, 4 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir.
Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz.

AĞAR: HELİKOPTER ENKAZINA ULAŞILMIŞ DURUMDA

Habertürk TV'ye konuşan Mehmet Ağar şu ifadeleri kullandı: Elazığ'da görev yapan helikopterimiz. Uçuş mesafesi 1-1,5 saat civarında. 11.55'de kalkıyorlar ve 45 dakika sonra irtibat kesiliyor. Karadan ve havadan arama kurtarma çalışmaları başlıyor ve enkaza ulaşılıyor.

BAKAN AKAR VE KUVVET KOMUTANLARI BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının bölgeye hareket ettiği bildirildi.

İKİ KAZADA 17 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU

Bitlis'te 9 askerin şehit olduğu helikopter kazasının ardından, Cougar tipi helikopterlerin diğer kazaları gündeme geldi. Daha önce 2 kazada 17 askerimiz şehit olmuştu.

Bu kazalardan biri 2017'de Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde meydana geldi. Beldeden kalkan, içinde biri general rütbeli askerlerin de bulunduğu Cougar tipi helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Düşen helikopterde Tümgeneral Aydoğan Aydın ve 2'si Albay olmak üzere 13 askerimiz şehit oldu.

Diğer kaza ise Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 29 Nisan 2003'te meydana geldi. Eğitim uçuşundaki AS532 Cougar helikopteri yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker şehit oldu. Bir asker de ağır yaralandı.

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