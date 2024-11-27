Bitlis'te 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bitlis'te saat 05.50'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, yerin 8,7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Yapılan ilk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.