Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'nde 189 Filistinli'yi katlettiğini ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğunu söylendi.

Ayrıca Gazze'de öldürülen protestocuların hakları için Uluslararası mahkemeye gidilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İsrail güvenlik güçleri, herhangi bir ölüm ya da yaralama tehdidi olmamasına karşın, Filistinli göstericileri öldürdü ve sakat bıraktı." ifadeleri kullanıldı.