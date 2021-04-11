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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, site komşusunun çocuklarının fotoğraf ve videolarını çekerek, depolayıp, paylaştığı iddia edilen Sibel ve Barış İpek çifti hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Bodrum'da lüks sitede yaşayan Sibel İpek ve eşi Barbaros İpek, aynı binada oturan komşularının çocuklarına ait görüntüleri (resim ve video kaydı) gizlice çekip paylaştığı iddiasıyla ebeveynleri tarafından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyet edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında, jandarma tarafından el konulan İpek çiftinin telefonlarında inceleme yapıldı. Jandarmanın incelemesi sonucunda el konulan telefon kayıtlarında farklı yıllarda çekilen video kayıtları ve resimler tespit edildi.

'ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ' İHLALİ

Toplanan delillerin ardından tarafların ve tanıkların ifadelerini alan Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli Sibel İpek ve Barbaros İpek hakkında, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içinde mağdurlara ait görüntüleri kaydedip daha sonra paylaşarak üzerlerine atılı "Özel Hayatın Gizliliği"ni ihlal etmek suçunu işledikleri kanaatine vardı.

BAŞSAVCILIK HAPİS CEZASI İSTEDİ

Başsavcılık, Barbaros ve Sibel İpek'in ayrı ayrı Türk Ceza Kanunu'nun özel hayatın gizliliğini ihlalini içeren 134/2 maddesi gereğince 5 yıla kadar, TCK nın 43/1-2 maddesinin öngördüğü "suç işleme kararının icrası kapsamında , değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçtan birden fazla işlenmesi ve aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fille işlenmesi sonucu, zincirleme suç kapsamında verilen cezanın 3/4'ü oranına 3.5 yıla kadar arttırılarak, her bir şüpheli için toplam 8.5'şer yıla kadar hapisle cezalandırması iddiasıyla dava açtı.

Başsavcılık, ayrıca TCK 53. madde kapsamında şüphelilerin seçme ve seçilme haklarından mahrum bırakılmasını istedi. Şüpheliler, Sibel-Barbaros İpek çifti, önümüzdeki aylarda Bodrum Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.