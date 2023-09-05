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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bodrum'da minibüs dere yatağına uçtu! 23 yaralı

        Bodrum'da minibüs dere yatağına uçtu! 23 yaralı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda bir minibüs dere yatağına uçtu. Kazada 23 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 12:05 Güncelleme: 05.09.2023 - 12:05
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde işçi servis midibüsü, yağmurda kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp dere yatağına düştü. Kazada, 23 işçi yaralandı.

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        Kaza, saat 08.00 sıralarında, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Milas'tan yola çıkan, araç bakım servisi firmasında çalışan işçileri taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki midibüs, Atatürk Bulvarı'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Dere yatağına düşen midibüsteki 23 işçi yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler midibüste sıkışan yaralıları çıkardı.

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        Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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        Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatırken, ulaşım da alternatif güzergahlardan sağlandı.

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        Midibüs dere yatağından çekiciyle çıkarıldı. Trafiğe kapatılan yol, yaklaşık 2 saat sonra ulaşıma açıldı.

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        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #BODRUM
        #trafik kazası
        #son dakika haberi
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