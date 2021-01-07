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Son dakika... Boğaziçi protestolarında gözaltına alınmışlardı: 24 kişi serbest bırakıldı

Son dakika... Boğaziçi Üniversitesinde yeni rektör atanmasını protesto etmek için toplanan öğrencilere destek veren ve olayları kışkırttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 44 kişiden 24’ü adliyeye sevk edildi. 23 kişi adli kontrolle, biri de savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Son dakika... Boğaziçi protestolarında gözaltına alınmışlardı: 24 kişi serbest bırakıldı

Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, üniversitedeki protestolara Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı halde katılarak provokasyon yaptığı ileri sürülen ve yasa dışı sol gruplara üye olduğu iddia edilen 44 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 23’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken biri kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.

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