Habertürk'ten Şahin Şen'in haberine göre, İstanbul Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğü, üniversitedeki protestolara Boğaziçi üniversitesi öğrencisi olmadığı halde katılarak provokasyon yaptığı ileri sürülen ve yasa dışı sol gruplara üye olduğu iddia edilen 44 kişiyi gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 24 kişiden 23’ü mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken biri kişi de savcılıkça serbest bırakıldı.