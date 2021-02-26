Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bölgesel Amatör Lig’in başlayacağı tarihi açıkladı. Bakan Kasapoğlu, yaptığı açıklamada Bölgesel Amatör Lig’in 17 Nisan’da oynanmaya başlayacağını belirtti. Bakan Kasapoğlu konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“Bölgesel Amatör Lig” için beklenen gün geldi. BAL müsabakalarının başlama düdüğü 17 Nisan’da çalıyor! Tüm takımlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Sağlıkla, dostlukla geçecek başarılı bir lig diliyorum. Detaylar TFF tarafından açıklanacaktır."