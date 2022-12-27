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Bolu Belediyesi'nde taşkınlık çıkaran kişi gözaltına alındı

Bolu Belediyesi'nde taşkınlık çıkaran kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendisinin ek hizmet binasındaki makam odasında olduğu esnada belediye binasındaki makam odasına gelen kişinin bağırıp çağırarak çalışanları tehdit ettiğini söyledi

Bolu Belediyesi'nde hareketli anlar! -En son haberler
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AA

Bolu Belediyesinde taşkınlık çıkaran kişi polis ekiplerince gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bolu'da pazarcılık yapan H.H, belediyeye gelerek zabıta ekiplerinden pazar tezgahı açma konusunda yardım istedi.

AA'da yer alan habere göre, talep üzerine zabıta ekipleri H.H'yi Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz'a yönlendirdi.

Yılmaz'la görüşen H.H, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın özel kalem birimine giderek burada taşkınlık çıkartması üzerine zabıta ile sivil polis memurları tarafından yakalandı.

Üzerinden bıçak bulunan H.H, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan olayın yaşandığı esnada Başkan Özcan'ın makamında olmadığı öğrenildi.

TANJU ÖZCAN AÇIKLAMA YAPTI

Özcan, olaya ilişkin belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, kendisinin ek hizmet binasındaki makam odasında olduğu esnada belediye binasındaki makam odasına gelen kişinin bağırıp çağırarak çalışanları tehdit ettiğini öğrendiğini söyledi.

Kendisine de ulaşmaya çalışan şahsın daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını anlatan Özcan, tehditler aldığı gerekçesiyle belediyede kendisinin bilgi dahilinde polisin bulunduğunu belirtti.

Özcan, belediye binasının insanların kolay ulaşabilmesi adına güvenlik önlemlerini alt düzeyde tuttuklarını ifade ederek, "Şeffaf belediyecilik adına duyarlı kapı bile koymadan insanlar bize çok kolay ulaşabilsin dedik. Başından itibaren bunu uyguladık ama artık bundan sonra güvenlik önlemlerimizi almak zorunda kalacağız. Vatandaşımızdan bu konuda anlayış bekliyorum. Bu önlemleri şahsım için değil burada çalışan belediye çalışanları ile ilgili almak durumundayız." dedi.

Fotoğraflar: DHA

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