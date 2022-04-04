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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nden haber var!
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Bolu Dağı Tüneli'nin açılması bekleniyor!

Son dakika haberine göre Bolu’da önceki gün meydana gelen heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nde yola kayan toprak tamamen kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının sürdüğü Bolu Dağı Tüneli, çalışmaların ardından bugün trafiğe açılacak

Son dakika: Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli'nden haber var!
Bolu Dağı Tüneli'nin açılması bekleniyor!
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İHA

Son dakika haberler... Bolu’da, edinilen bilgiye göre yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu.

HER İKİ İSTİKAMET TRAFİĞE KAPANDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler, Abant Kavşağı ve Kaynaşlı gişelerinden D100 Karayoluna yönlendirildi.

TOPRAK KALDIRMA ÇALIŞMASI TAMAMLANDI

Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı.

BUGÜN TRAFİĞE AÇILACAK

Temizlik çalışmalarının devam ettiği Bolu Dağı Tüneli, temizlik çalışmalarının çalışmaların sonlanmasıyla birlikte yeniden trafiğe açılacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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