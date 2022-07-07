Sterlin'e 'istifa' dopingi

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İngiltere'de beş bakanın ve 50'yi aşkın hükümet görevlisinin istifasının ardından gözler Başbakan Boris Johnson'a çevrilmişti.

İngiliz basınında Johnson'ın hem başbakanlıktan hem de parti liderliğinden ayrılmayı kabul ettiği yönelik haberler art arda geldi. Boris Johnson öğlen saatlerinde istifasını açıkladı.

Gelen haberler sonrası sterlin diğer gelişmiş paralardan pozitif ayrılarak dolar karşısında değer kazandı.

Temmuz ayına 1.21 seviyesinde başlayan sterlin/dolar çaprazı, kabinedeki kaos sonrası son 1.19 altını zorlamaya başlamış ve son 2 yılın en düşük seviyesine gelmiş, Brexit belirsizliği dönemindeki seviyeleri test etmişti.

Johnson'ın istifa edeceği haberleriyle gün içi işlemlerde sterlin dolar karşısında 0.9 puana değer kazanarak 1.20 üzerine çıktı ancak 1.20 üzerinde tutunamadı. Analistler sterlin cinsi varlıklarda 'rahatlama rallisi' olabileceğine dikkat çekiyor.

İstifa haberi sonrası İngiliz borsası da alıcılı seyrediyor. Londra'da FTSE 100 endeksi yüzde 1'in üzerinde artışla 75 puan değer kazandı ve 7 bin 200 seviyesini test ediyor.