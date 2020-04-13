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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü, koronavirüse yakalanan ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen Johnson'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Johnson'a hastaneden taburcu olmadan önce yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını açıklayan sözcü, Johnson'ın kırsalda bulunan başbakanlık konutu Chequers'te tedavisine devam edileceğini söyledi.

Johnson'ın kendisine vekalet eden Dışişleri Bakanı Raab ile haftasonu konuştuğunu söyleyen sözcü, İngiliz liderin hükümet işlerine değil sağlığına odaklandığını söyledi.

Sözcü, Johnson'ın henüz yeni taburcu edildiğini ve ne zaman işbaşı yapacağı konusunda sağlık heyetinin tavsiyesini dinleyeceğini belirtti.