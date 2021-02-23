Bu yıl henüz sadece 1 şirket, Işık Plastik, Borsa İstanbul'da halka açıldı. Ancak aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 35 şirketin daha halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvurduğu ifade ediliyor. SPK zaman zaman bu şirketlerin halka arzı için izin de veriyor. Son olarak SPK haftalık bülteninde Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin halka arzına izin çıktı. Borsa İstanbul'un tarihi hedefi ise İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 veya 1000 şirketin halka açılması. Şu anda borsada büyüklü küçüklü 477 şirket bulunuyor. Ne yazık ki bu şirketlerin sadece 66'sı İSO 500 şirketlerinden oluşuyor.
Diğer yandan özellikle geçen yıl ve bu yıl halka açılan şirket büyüklükleri ile geçtiğimiz yıllar karşılaştırıldığında son 2 yılda halka açılan şirketlerin boyutunun küçük kaldığı görülüyor. Son 2 yılda halka açılan toplam 15 şirketin halka arz büyüklüğü 1.7 milyara şirketlerin toplam büyüklüğü ise 5.7 milyar liraya ancak ulaşıyor. Bu rakam 2010'da yatırımcısı ile buluşan Koza Altın'ın arz büyüklüğü ve halka açıldığında oluşun piyasa değeri ile aynı. Bu şirketin şu andaki piyasa değeri 21 milyar lirayı geçti. Yani 15 şirketin değeri 2010'da halka arz edilen 1 şirket kadar değil. Halka arza ilişkin yatırımcı ilgisi de düşünüldüğünde bundan sonraki arzların büyüklerden olmaması için herhangi bir neden yok.
|10 YILDA 117 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET BORSAYA GELDİ
|YILLAR
|TOPLAM PİYASA DEĞERİ
|HALKA AÇILAN KISMIN PİYASA DEĞERİ
|ŞİRKET SAYISI
|2010
|34.600
|8.311
|23
|2011
|13.576
|3.460
|27
|2012
|13.492
|1.762
|28
|2013
|13.423
|5.216
|20
|2014
|11.068,6
|2.388
|13
|2015
|744,0
|264,2
|5
|2016
|1.367
|343
|2
|2017
|2.873
|1.359
|2
|2018
|20.274,0
|5.946
|10
|2019
|1.380
|441
|6
|2020
|3.507
|1.138
|8
|2021
|834
|184
|1
|TOPLAM
|117.138
|30.812
|145
REKOR 2010 YILINDA
Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2010 ile 2015 yılları arasındaki 5 yılda her yıl 20'nin üzerinde şirketin halka açıldığı görülüyor. Son 10 yılda halka açılan şirket sayısında rekor 28 şirket ile 2012 yılında. 2011'de de 27 şirket hisselerini borsadaki ortaklarına açmaya karar vermiş. Büyüklük açısından bakıldığında ise 2010 yılında 34 milyar liralık büyüklüğe sahip 23 şirketi görüyorüz. Bu şirketleri halka açılan kısma göre sıralandığında rekor kıran yıl olarak 2010 yine 8.3 milyar lira ile göze çarpıyor. Bu 2010'da halka açılan şirketlerin borsa ortaklarından 8.3 milyar lira topladığı anlamına geliyor. Borsaya yatırımcı tarafından en çok nakit kaynak girişinin sağlandığı ikinci yıl ise 5.9 milyar lira ile 2018 yılı oldu. 2018'de toplam değerleri 20 milyar ilra olan 10 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.
SON 10 YILIN EN BÜYÜĞÜ AVİVASA EMEKLİLİK
2010'dan bu yana Borsa İstanbul'da halka açılan 145 şirketin toplam piyasa değeri 117 milyar lirayı buldu. Halka açılan toplam tutar ise 31 milyar liraya ulaştı. Tek tek şirketlere baktığımızıda ise 2018'de halka açılan ve piyasa değeri 7,4 milyar lira olan Enerjisa, 6.4 milyar lira olan Şok Marketler ile 8.4 milyar liralık değeri ile 2014'te yatırımcı ile buluşan ve yüzde 20'sini halka açan Avivasa Emeklilik dikkat çekiyor. Yüzde 36'sı halka arz edilen Şok Marketler yatırımcısından 2.3 milyar lira topladı. 2010'da halka açılan ve piyasa değeri 5.6 milyar lira olan Koza Altın, 7.3 milyarlık büyüklük ile Torunlar GMYO, 8,1 milyar liralık Emlak GMYO, 5.8 milyar lira ile Bera Holding, 3 milyar lira ile Odaş Elektrik Borsa İstanbul'a gelen diğer büyük şirketler olarak sıralanıyor. Geçen yıl borsaya gelen en büyük şirket ise 1.6 milyar liralık piyasa değeri ile Kervan Gıda oldu.
SON 10 YILDA HALKA AÇILAN 145 ŞİRKET
|Sirket
|Halka Arz Tarihi
|Halka acık piyasa degeri (TL mn)
|Halka arz sırasındaki toplam piyasa degeri (TL mn)
|Halka Aciklik Orani
|Isik Plastik
|21.01.2021
|183,5
|834,0
|22,0%
|Arzum Ev Aletleri
|17.12.2020
|257,4
|547,6
|47,0%
|Kervan Gida Sanayi
|26.11.2020
|472,5
|1.687,5
|28,0%
|Kontrolmatik Teknoloji
|12.10.2020
|52,5
|262,6
|20,0%
|Esenboga Elektrik Uretim
|1.10.2020
|201,3
|544,0
|37,0%
|Dinamik Isi Makina
|27.08.2020
|32,5
|92,7
|35,0%
|Fade Gida Yatirim
|29.07.2020
|45,7
|169,2
|27,0%
|Bayrak Ebt Taban
|28.05.2020
|33,2
|77,3
|43,0%
|Ard Grup Bilisim Teknolojileri
|29.01.2020
|43,0
|126,5
|34,0%
|2020 TOPLAMI
|1.138,1
|3.507,5
|Papilon Savunma
|28.11.2019
|34,8
|151,3
|23,0%
|Yukselen Celik
|7.11.2019
|195,8
|675,0
|29,0%
|Naturel Yenilenebilir Enerji
|1.08.2019
|68,9
|191,4
|36,0%
|Derluks Deri Sanayi
|27.06.2019
|32,5
|73,8
|44,0%
|Ceo Event Medya
|23.05.2019
|76,0
|211,2
|36,0%
|Smartiks Yazilim
|9.05.2019
|33,2
|77,1
|43,0%
|2019 TOPLAMI
|441,1
|1.379,8
|Formet Celik Kapi Sanayi
|14.05.2018
|156,0
|557,1
|28,0%
|Kafein Yazilim Hizmetleri
|10.05.2018
|34,3
|87,9
|39,0%
|Sok Marketler Ticaret
|8.05.2018
|2.313,1
|6.425,2
|36,0%
|Peker G.M.Y.O.
|15.02.2018
|445,3
|1.391,5
|32,0%
|Trend G.M.Y.O.
|15.02.2018
|11,4
|45,6
|25,0%
|Sumas Suni Tahta Ve Mobilya
|9.02.2018
|5,6
|37,0
|15,1%
|Enerjisa Enerji
|1.02.2018
|1.476,3
|7.381,7
|20,0%
|Medical Park Saglik Hizmetleri
|1.02.2018
|1.383,4
|3.952,7
|35,0%
|Trabzon Liman Isletmeciligi
|18.01.2018
|97,7
|325,5
|30,0%
|Safkar Ege Sogutmacilik Klima
|11.01.2018
|23,0
|69,8
|33,0%
|2018 TOPLAMI
|5.946,1
|20.274,0
|Mavi Giyim
|9.06.2017
|1.174,4
|2.135,3
|55,0%
|Mistral G.M.Y.O
|13.01.2017
|184,6
|738,2
|25,0%
|2017 TOPLAMI
|1.358,9
|40.548,1
|Via Gayrimenkul Yatirim Ortakligi
|4.05.2016
|306,0
|1.224,0
|25,0%
|Cuhadaroglu Metal
|12.02.2016
|37,1
|142,5
|26,0%
|2016 TOPLAMI
|343,1
|1.366,5
|Verusaturk Girisim Srmy. Y.O.
|12.11.2015
|34,4
|122,7
|28,0%
|Seyitler Kimya
|29.07.2015
|12,9
|61,6
|21,0%
|Bantas Bandirma Ambalaj
|13.05.2015
|54,2
|193,5
|28,0%
|Senkron Guvenlik Ve Iletisim Sistemleri
|27.02.2015
|16,3
|40,7
|40,0%
|Hedef Girisim Srmy. Y.O.
|23.01.2015
|146,5
|325,5
|45,0%
|2015 TOPLAMI
|264,2
|744,0
|Ulusoy Elektrik
|14.11.2014
|324,8
|1.120,0
|29,0%
|Ulusoy Un
|14.11.2014
|74,5
|266,2
|28,0%
|Avivasa Emeklilik
|7.11.2014
|1.692,0
|8.460,0
|20,0%
|Pergamon Status
|7.11.2014
|18,4
|55,7
|33,0%
|Izmir Firca
|2.07.2014
|9,7
|31,2
|31,0%
|Lider Faktoring
|13.06.2014
|24,3
|270,0
|9,0%
|Tugcelik Aluminyum Metal
|11.06.2014
|27,6
|120,0
|23,0%
|Pamukova Elektrik
|10.06.2014
|7,0
|34,9
|20,0%
|Rta Laboratuvarlari
|28.05.2014
|181,2
|533,0
|34,0%
|Korfez G.M.Y.O.
|25.04.2014
|0,8
|75,9
|1,0%
|Arbul Entegre Tekstil
|22.04.2014
|16,7
|54,0
|31,0%
|Politeknik Metal
|28.02.2014
|6,3
|31,4
|20,0%
|Plaspak Kimya Sanayi
|14.01.2014
|5,0
|16,5
|30,4%
|2014 TOPLAMI
|2.388,3
|11.068,6
|Temapol Polimer Plastik
|10.12.2013
|22,3
|93,8
|23,8%
|San-El Elektrik
|27.11.2013
|21,1
|72,7
|29,0%
|Yayla Enerji
|15.11.2013
|64,0
|239,4
|26,7%
|Verusa Holding
|13.11.2013
|87,0
|791,0
|11,0%
|Iz Hayvancilik Tarim Ve Gida
|7.11.2013
|18,2
|40,4
|45,0%
|Sekuro Plastik
|2.10.2013
|8,1
|37,4
|21,6%
|Yeni Gimat G.M.Y.O
|16.08.2013
|2.311
|3.001
|77,0%
|Rodrigo Tekstil
|31.07.2013
|4,8
|16,6
|29,0%
|Turker Proje G.M.G.
|24.07.2013
|45,7
|182,6
|25,0%
|Say Yenilenebilir Enerji
|25.06.2013
|15,9
|56,7
|28,0%
|Akyurek Pazarlama
|31.05.2013
|40,7
|119,8
|34,0%
|Bakan Medya
|29.05.2013
|4,9
|16,3
|30,0%
|Tac Tarim
|21.05.2013
|6,5
|24,1
|27,0%
|Panora G.M.Y.O.
|17.05.2013
|102,2
|408,9
|25,0%
|Odas Elektrik
|14.05.2013
|870,0
|3.000,0
|29,0%
|Royal Hali
|26.04.2013
|82,7
|285,0
|29,0%
|Servet G.M.Y.O.
|22.04.2013
|25,6
|142,0
|18,0%
|Pegasus Hava Tasimaciligi
|18.04.2013
|658,8
|1.882,3
|35,0%
|Halk G.M.Y.O.
|15.02.2013
|366,7
|1.309,5
|28,0%
|Akis G.M.Y.O.
|9.01.2013
|459,8
|1.702,9
|27,0%
|2013 TOPLAMI
|5.215,9
|13.422,8
|Avrupa Yatirim Holding
|3.12.2012
|19,1
|127,5
|15,0%
|Tumosan Motor Ve Traktor
|30.11.2012
|87,4
|460,0
|19,0%
|Bera Holding
|23.11.2012
|638,4
|5.803,8
|11,0%
|Taze Kuru Gida
|12.10.2012
|1,0
|9,0
|11,0%
|Atlantik Petrol
|10.10.2012
|18,2
|55,0
|33,0%
|Ulaslar Turizm
|31.07.2012
|15,0
|48,2
|31,0%
|Denge Yatirim Holding
|27.07.2012
|63,7
|167,5
|38,0%
|Karakas Atlantis
|26.07.2012
|41,7
|166,9
|25,0%
|Etiler Gida
|11.07.2012
|37,1
|112,4
|33,0%
|Aciselsan Acipayam Seluloz
|3.07.2012
|66,4
|237,3
|28,0%
|Akdeniz Yatirim Holding
|29.06.2012
|162,3
|1.352,6
|12,0%
|Flap Kongre Toplanti Hizmetleri
|25.06.2012
|24,5
|153,1
|16,0%
|Tgs Dis Ticaret
|31.05.2012
|27,7
|84,0
|33,0%
|Ar Tarim Organik Gida
|25.05.2012
|5,1
|42,5
|12,0%
|Idealist Danismanlik
|23.05.2012
|5,2
|34,4
|15,0%
|Polisan Holding
|18.05.2012
|85,3
|1.706,6
|5,0%
|Mega Polietilen Kopuk
|15.05.2012
|17,5
|76,0
|23,0%
|Prizma Pres Matbaacilik
|11.05.2012
|25,0
|96,0
|26,0%
|Teknosa
|11.05.2012
|93,8
|852,5
|11,0%
|Orge Enerji
|10.05.2012
|39,2
|178,0
|22,0%
|Oylum Sinai Yatirimlar
|27.04.2012
|19,7
|63,5
|31,0%
|Sanifoam Sunger
|13.04.2012
|12,5
|33,0
|38,0%
|Beyaz Filo Oto Kiralama
|26.03.2012
|44,9
|448,6
|10,0%
|Hitit Holding
|5.03.2012
|18,0
|72,0
|25,0%
|Nigbas Nigde Beton
|28.02.2012
|19,8
|110,2
|18,0%
|Taraf Gazetecilik
|27.02.2012
|7,0
|41,3
|17,0%
|Osmanli Yatirim Menkul Degerler
|14.02.2012
|3,0
|49,8
|6,0%
|Ozak G.M.Y.O.
|10.02.2012
|163,8
|910,0
|18,0%
|2012 TOPLAMI
|1.762,2
|13.491,7
|Avod Gida
|30.11.2011
|51,8
|225,0
|23,0%
|Mmc Sanayi Ve Ticari Yatirimlar
|30.11.2011
|10,8
|38,7
|28,0%
|Adese
|27.10.2011
|332,0
|1.953,0
|17,0%
|Info Yatirim
|30.09.2011
|43,8
|175,0
|25,0%
|Vanet Gida
|19.08.2011
|9,6
|50,5
|19,0%
|Euro Kapital Y.O.
|29.07.2011
|14,0
|20,0
|70,0%
|Aksel Enerji Yatirim Holding
|26.07.2011
|10,6
|28,0
|38,0%
|Ozbal Celik Boru
|21.07.2011
|61,2
|180,1
|34,0%
|Mepet Metro Petrol
|18.07.2011
|37,3
|414,4
|9,0%
|Global Menkul Deg.
|23.06.2011
|16,5
|66,0
|25,0%
|Saray Matbaacilik
|17.06.2011
|35,1
|117,1
|30,0%
|Ericom Telekomunikasyon
|7.06.2011
|8,0
|19,5
|41,0%
|Atac Insaat
|3.06.2011
|119,3
|1.988,5
|6,0%
|Clk Holding
|31.05.2011
|75,4
|188,5
|40,0%
|Dagi Giyim
|27.05.2011
|36,7
|104,8
|35,0%
|Kron Telekomunikasyon
|18.05.2011
|17,9
|47,1
|38,0%
|Bilici Yatirim
|11.05.2011
|60,1
|182,3
|33,0%
|Yaprak Sut Ve Besi Ciftlikleri
|10.05.2011
|11,1
|42,6
|26,0%
|Akfen G.M.Y.O.
|6.05.2011
|227,9
|785,8
|29,0%
|Kiler G.M.Y.O.
|15.04.2011
|1.323,7
|3.782,0
|35,0%
|Bimeks Bilgi Islem
|8.04.2011
|172,8
|540,0
|32,0%
|Utopya Turizm
|14.02.2011
|16,4
|96,5
|17,0%
|Berkosan Yalitim Ve Tecrit
|1.02.2011
|12,7
|28,9
|44,0%
|Bizim Toptan Satis Magazalari
|28.01.2011
|600,0
|1.500,0
|40,0%
|Lokman Hekim
|25.01.2011
|19,8
|99,1
|20,0%
|Kiler
|21.01.2011
|123,2
|821,2
|15,0%
|Hateks Hatay Tekstil
|10.01.2011
|12,2
|81,1
|15,0%
|2011 TOPLAMI
|3.459,9
|13.575,6
|Despec Bilgisayar
|26.11.2010
|64,1
|164,5
|39,0%
|Do & Co Aktiengesellschaft
|26.11.2010
|122,0
|420,7
|29,0%
|Emlak G.M.Y.O.
|24.11.2010
|2.042,5
|8.170,0
|25,0%
|Uyum Gida
|10.11.2010
|157,5
|525,0
|30,0%
|Katmerciler Arac Ustu Ekipman
|5.11.2010
|313,2
|1.305,0
|24,0%
|Ihlas Yayin Holding
|26.10.2010
|169,7
|585,0
|29,0%
|Torunlar G.M.Y.O.
|15.10.2010
|1.825,0
|7.300,0
|25,0%
|Marti G.M.Y.O.
|17.09.2010
|76,5
|156,2
|49,0%
|Gedik Yatirim
|22.07.2010
|28,4
|189,6
|15,0%
|Ekiz Yag Ve Sabun
|13.07.2010
|13,8
|47,7
|29,0%
|Reysas G.M.Y.O.
|2.07.2010
|95,9
|246,0
|39,0%
|Cemas Dokum
|24.06.2010
|449,4
|1.123,4
|40,0%
|Idealist G.M.Y.O.
|23.06.2010
|3,2
|12,7
|25,0%
|Anel Elektrik
|11.06.2010
|413,4
|1.060,0
|39,0%
|Euro Yatirim Holding
|10.06.2010
|25,7
|102,6
|25,0%
|Ihlas Gazetecilik
|4.06.2010
|98,0
|297,0
|33,0%
|Mango
|17.05.2010
|47,2
|138,8
|34,0%
|Aksa Enerji
|14.05.2010
|150,2
|3.004,5
|5,0%
|Akfen Holding
|7.05.2010
|216,2
|3.088,5
|7,0%
|Latek Lojistik
|22.04.2010
|42,2
|156,4
|27,0%
|T.S.K.B. G.M.Y.O.
|1.04.2010
|199,5
|525,0
|38,0%
|Koza Altin Isletmeleri
|5.02.2010
|1.683,6
|5.612,0
|30,0%
|Gozde Girisim Srmy. Y.O.
|25.01.2010
|73,9
|369,6
|20,0%
|2010 TOPLAMI
|8.311,2
|34.600,3
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