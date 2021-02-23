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Haberlerİş-YaşamSON DAKİKA: BİST'in gözü 15 dev şirkette!
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15 yılda halka arz olan 15 şirketin değeri Koza Altın arzı kadar

Borsa İstanbul'un tarihi hedefi İSO 500 şirketlerinin halka arzı. Ancak bu devler içinde halka açık şirket sayısı 2017’de 69'ken şu anda 66'ya düşmüş durumda. Son iki yıla bakıldığında halka arz edilen toplam 15 şirketin arz büyüklüğünün 1.7 milyar lirayı, piyasa değerinin 5.7 milyarı bulmadığı görülüyor. Bu rakam 2010'da yatırımcısı ile buluşan Koza Altın'ın arz büyüklüğü ve piyasa değeri ile aynı. Oysa örneğin 2010 yılında 1 yılda 8.3 milyarlık büyüklüğe ulaşılmıştı. Borsaya gelen şirketlerin toplam büyüklüğü 34.6 milyarı aşmıştı. 2010'dan bu yana Borsa İstanbul'da halka açılan 145 şirketin toplam piyasa değeri 117 milyar lira. Halka açılan toplam tutar ise 30 milyar liraya ulaştı. Rahim Ak'ın kaleminden

SON DAKİKA: BİST'in gözü 15 dev şirkette!

Bu yıl henüz sadece 1 şirket, Işık Plastik, Borsa İstanbul'da halka açıldı. Ancak aralarında büyük şirketlerin de bulunduğu 35 şirketin daha halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul'a başvurduğu ifade ediliyor. SPK zaman zaman bu şirketlerin halka arzı için izin de veriyor. Son olarak SPK haftalık bülteninde Türk İlaç ve Serum Sanayi şirketinin halka arzına izin çıktı. Borsa İstanbul'un tarihi hedefi ise İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı en büyük 500 veya 1000 şirketin halka açılması. Şu anda borsada büyüklü küçüklü 477 şirket bulunuyor. Ne yazık ki bu şirketlerin sadece 66'sı İSO 500 şirketlerinden oluşuyor.

Diğer yandan özellikle geçen yıl ve bu yıl halka açılan şirket büyüklükleri ile geçtiğimiz yıllar karşılaştırıldığında son 2 yılda halka açılan şirketlerin boyutunun küçük kaldığı görülüyor. Son 2 yılda halka açılan toplam 15 şirketin halka arz büyüklüğü 1.7 milyara şirketlerin toplam büyüklüğü ise 5.7 milyar liraya ancak ulaşıyor. Bu rakam 2010'da yatırımcısı ile buluşan Koza Altın'ın arz büyüklüğü ve halka açıldığında oluşun piyasa değeri ile aynı. Bu şirketin şu andaki piyasa değeri 21 milyar lirayı geçti. Yani 15 şirketin değeri 2010'da halka arz edilen 1 şirket kadar değil. Halka arza ilişkin yatırımcı ilgisi de düşünüldüğünde bundan sonraki arzların büyüklerden olmaması için herhangi bir neden yok.

10 YILDA 117 MİLYAR LİRALIK ŞİRKET BORSAYA GELDİ
YILLARTOPLAM PİYASA DEĞERİHALKA AÇILAN KISMIN PİYASA DEĞERİŞİRKET SAYISI
201034.6008.31123
201113.5763.46027
201213.4921.76228
201313.4235.21620
201411.068,62.38813
2015744,0264,25
20161.3673432
20172.8731.3592
201820.274,05.94610
20191.3804416
20203.5071.1388
20218341841
TOPLAM117.13830.812145

REKOR 2010 YILINDA

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında 2010 ile 2015 yılları arasındaki 5 yılda her yıl 20'nin üzerinde şirketin halka açıldığı görülüyor. Son 10 yılda halka açılan şirket sayısında rekor 28 şirket ile 2012 yılında. 2011'de de 27 şirket hisselerini borsadaki ortaklarına açmaya karar vermiş. Büyüklük açısından bakıldığında ise 2010 yılında 34 milyar liralık büyüklüğe sahip 23 şirketi görüyorüz. Bu şirketleri halka açılan kısma göre sıralandığında rekor kıran yıl olarak 2010 yine 8.3 milyar lira ile göze çarpıyor. Bu 2010'da halka açılan şirketlerin borsa ortaklarından 8.3 milyar lira topladığı anlamına geliyor. Borsaya yatırımcı tarafından en çok nakit kaynak girişinin sağlandığı ikinci yıl ise 5.9 milyar lira ile 2018 yılı oldu. 2018'de toplam değerleri 20 milyar ilra olan 10 şirketin hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

SON 10 YILIN EN BÜYÜĞÜ AVİVASA EMEKLİLİK

2010'dan bu yana Borsa İstanbul'da halka açılan 145 şirketin toplam piyasa değeri 117 milyar lirayı buldu. Halka açılan toplam tutar ise 31 milyar liraya ulaştı. Tek tek şirketlere baktığımızıda ise 2018'de halka açılan ve piyasa değeri 7,4 milyar lira olan Enerjisa, 6.4 milyar lira olan Şok Marketler ile 8.4 milyar liralık değeri ile 2014'te yatırımcı ile buluşan ve yüzde 20'sini halka açan Avivasa Emeklilik dikkat çekiyor. Yüzde 36'sı halka arz edilen Şok Marketler yatırımcısından 2.3 milyar lira topladı. 2010'da halka açılan ve piyasa değeri 5.6 milyar lira olan Koza Altın, 7.3 milyarlık büyüklük ile Torunlar GMYO, 8,1 milyar liralık Emlak GMYO, 5.8 milyar lira ile Bera Holding, 3 milyar lira ile Odaş Elektrik Borsa İstanbul'a gelen diğer büyük şirketler olarak sıralanıyor. Geçen yıl borsaya gelen en büyük şirket ise 1.6 milyar liralık piyasa değeri ile Kervan Gıda oldu.

SON 10 YILDA HALKA AÇILAN 145 ŞİRKET

SirketHalka Arz TarihiHalka acık piyasa degeri (TL mn)Halka arz sırasındaki toplam piyasa degeri (TL mn)Halka Aciklik Orani
Isik Plastik21.01.2021183,5834,022,0%
Arzum Ev Aletleri17.12.2020257,4547,647,0%
Kervan Gida Sanayi26.11.2020472,51.687,528,0%
Kontrolmatik Teknoloji12.10.202052,5262,620,0%
Esenboga Elektrik Uretim1.10.2020201,3544,037,0%
Dinamik Isi Makina27.08.202032,592,735,0%
Fade Gida Yatirim29.07.202045,7169,227,0%
Bayrak Ebt Taban28.05.202033,277,343,0%
Ard Grup Bilisim Teknolojileri29.01.202043,0126,534,0%
2020 TOPLAMI1.138,13.507,5
Papilon Savunma28.11.201934,8151,323,0%
Yukselen Celik7.11.2019195,8675,029,0%
Naturel Yenilenebilir Enerji1.08.201968,9191,436,0%
Derluks Deri Sanayi27.06.201932,573,844,0%
Ceo Event Medya23.05.201976,0211,236,0%
Smartiks Yazilim9.05.201933,277,143,0%
2019 TOPLAMI441,11.379,8
Formet Celik Kapi Sanayi14.05.2018156,0557,128,0%
Kafein Yazilim Hizmetleri10.05.201834,387,939,0%
Sok Marketler Ticaret8.05.20182.313,16.425,236,0%
Peker G.M.Y.O.15.02.2018445,31.391,532,0%
Trend G.M.Y.O.15.02.201811,445,625,0%
Sumas Suni Tahta Ve Mobilya9.02.20185,637,015,1%
Enerjisa Enerji1.02.20181.476,37.381,720,0%
Medical Park Saglik Hizmetleri1.02.20181.383,43.952,735,0%
Trabzon Liman Isletmeciligi18.01.201897,7325,530,0%
Safkar Ege Sogutmacilik Klima11.01.201823,069,833,0%
2018 TOPLAMI5.946,120.274,0
Mavi Giyim9.06.20171.174,42.135,355,0%
Mistral G.M.Y.O13.01.2017184,6738,225,0%
2017 TOPLAMI1.358,940.548,1
Via Gayrimenkul Yatirim Ortakligi4.05.2016306,01.224,025,0%
Cuhadaroglu Metal12.02.201637,1142,526,0%
2016 TOPLAMI343,11.366,5
Verusaturk Girisim Srmy. Y.O.12.11.201534,4122,728,0%
Seyitler Kimya29.07.201512,961,621,0%
Bantas Bandirma Ambalaj13.05.201554,2193,528,0%
Senkron Guvenlik Ve Iletisim Sistemleri27.02.201516,340,740,0%
Hedef Girisim Srmy. Y.O.23.01.2015146,5325,545,0%
2015 TOPLAMI264,2744,0
Ulusoy Elektrik14.11.2014324,81.120,029,0%
Ulusoy Un14.11.201474,5266,228,0%
Avivasa Emeklilik7.11.20141.692,08.460,020,0%
Pergamon Status7.11.201418,455,733,0%
Izmir Firca2.07.20149,731,231,0%
Lider Faktoring13.06.201424,3270,09,0%
Tugcelik Aluminyum Metal11.06.201427,6120,023,0%
Pamukova Elektrik10.06.20147,034,920,0%
Rta Laboratuvarlari28.05.2014181,2533,034,0%
Korfez G.M.Y.O.25.04.20140,875,91,0%
Arbul Entegre Tekstil22.04.201416,754,031,0%
Politeknik Metal28.02.20146,331,420,0%
Plaspak Kimya Sanayi14.01.20145,016,530,4%
2014 TOPLAMI2.388,311.068,6
Temapol Polimer Plastik10.12.201322,393,823,8%
San-El Elektrik27.11.201321,172,729,0%
Yayla Enerji15.11.201364,0239,426,7%
Verusa Holding13.11.201387,0791,011,0%
Iz Hayvancilik Tarim Ve Gida7.11.201318,240,445,0%
Sekuro Plastik2.10.20138,137,421,6%
Yeni Gimat G.M.Y.O16.08.20132.3113.00177,0%
Rodrigo Tekstil31.07.20134,816,629,0%
Turker Proje G.M.G.24.07.201345,7182,625,0%
Say Yenilenebilir Enerji25.06.201315,956,728,0%
Akyurek Pazarlama31.05.201340,7119,834,0%
Bakan Medya29.05.20134,916,330,0%
Tac Tarim21.05.20136,524,127,0%
Panora G.M.Y.O.17.05.2013102,2408,925,0%
Odas Elektrik14.05.2013870,03.000,029,0%
Royal Hali26.04.201382,7285,029,0%
Servet G.M.Y.O.22.04.201325,6142,018,0%
Pegasus Hava Tasimaciligi18.04.2013658,81.882,335,0%
Halk G.M.Y.O.15.02.2013366,71.309,528,0%
Akis G.M.Y.O.9.01.2013459,81.702,927,0%
2013 TOPLAMI5.215,913.422,8
Avrupa Yatirim Holding3.12.201219,1127,515,0%
Tumosan Motor Ve Traktor30.11.201287,4460,019,0%
Bera Holding23.11.2012638,45.803,811,0%
Taze Kuru Gida12.10.20121,09,011,0%
Atlantik Petrol10.10.201218,255,033,0%
Ulaslar Turizm31.07.201215,048,231,0%
Denge Yatirim Holding27.07.201263,7167,538,0%
Karakas Atlantis26.07.201241,7166,925,0%
Etiler Gida11.07.201237,1112,433,0%
Aciselsan Acipayam Seluloz3.07.201266,4237,328,0%
Akdeniz Yatirim Holding29.06.2012162,31.352,612,0%
Flap Kongre Toplanti Hizmetleri25.06.201224,5153,116,0%
Tgs Dis Ticaret31.05.201227,784,033,0%
Ar Tarim Organik Gida25.05.20125,142,512,0%
Idealist Danismanlik23.05.20125,234,415,0%
Polisan Holding18.05.201285,31.706,65,0%
Mega Polietilen Kopuk15.05.201217,576,023,0%
Prizma Pres Matbaacilik11.05.201225,096,026,0%
Teknosa11.05.201293,8852,511,0%
Orge Enerji10.05.201239,2178,022,0%
Oylum Sinai Yatirimlar27.04.201219,763,531,0%
Sanifoam Sunger13.04.201212,533,038,0%
Beyaz Filo Oto Kiralama26.03.201244,9448,610,0%
Hitit Holding5.03.201218,072,025,0%
Nigbas Nigde Beton28.02.201219,8110,218,0%
Taraf Gazetecilik27.02.20127,041,317,0%
Osmanli Yatirim Menkul Degerler14.02.20123,049,86,0%
Ozak G.M.Y.O.10.02.2012163,8910,018,0%
2012 TOPLAMI1.762,213.491,7
Avod Gida30.11.201151,8225,023,0%
Mmc Sanayi Ve Ticari Yatirimlar30.11.201110,838,728,0%
Adese27.10.2011332,01.953,017,0%
Info Yatirim30.09.201143,8175,025,0%
Vanet Gida19.08.20119,650,519,0%
Euro Kapital Y.O.29.07.201114,020,070,0%
Aksel Enerji Yatirim Holding26.07.201110,628,038,0%
Ozbal Celik Boru21.07.201161,2180,134,0%
Mepet Metro Petrol18.07.201137,3414,49,0%
Global Menkul Deg.23.06.201116,566,025,0%
Saray Matbaacilik17.06.201135,1117,130,0%
Ericom Telekomunikasyon7.06.20118,019,541,0%
Atac Insaat3.06.2011119,31.988,56,0%
Clk Holding31.05.201175,4188,540,0%
Dagi Giyim27.05.201136,7104,835,0%
Kron Telekomunikasyon18.05.201117,947,138,0%
Bilici Yatirim11.05.201160,1182,333,0%
Yaprak Sut Ve Besi Ciftlikleri10.05.201111,142,626,0%
Akfen G.M.Y.O.6.05.2011227,9785,829,0%
Kiler G.M.Y.O.15.04.20111.323,73.782,035,0%
Bimeks Bilgi Islem8.04.2011172,8540,032,0%
Utopya Turizm14.02.201116,496,517,0%
Berkosan Yalitim Ve Tecrit1.02.201112,728,944,0%
Bizim Toptan Satis Magazalari28.01.2011600,01.500,040,0%
Lokman Hekim25.01.201119,899,120,0%
Kiler21.01.2011123,2821,215,0%
Hateks Hatay Tekstil10.01.201112,281,115,0%
2011 TOPLAMI3.459,913.575,6
Despec Bilgisayar26.11.201064,1164,539,0%
Do & Co Aktiengesellschaft26.11.2010122,0420,729,0%
Emlak G.M.Y.O.24.11.20102.042,58.170,025,0%
Uyum Gida10.11.2010157,5525,030,0%
Katmerciler Arac Ustu Ekipman5.11.2010313,21.305,024,0%
Ihlas Yayin Holding26.10.2010169,7585,029,0%
Torunlar G.M.Y.O.15.10.20101.825,07.300,025,0%
Marti G.M.Y.O.17.09.201076,5156,249,0%
Gedik Yatirim22.07.201028,4189,615,0%
Ekiz Yag Ve Sabun13.07.201013,847,729,0%
Reysas G.M.Y.O.2.07.201095,9246,039,0%
Cemas Dokum24.06.2010449,41.123,440,0%
Idealist G.M.Y.O.23.06.20103,212,725,0%
Anel Elektrik11.06.2010413,41.060,039,0%
Euro Yatirim Holding10.06.201025,7102,625,0%
Ihlas Gazetecilik4.06.201098,0297,033,0%
Mango17.05.201047,2138,834,0%
Aksa Enerji14.05.2010150,23.004,55,0%
Akfen Holding7.05.2010216,23.088,57,0%
Latek Lojistik22.04.201042,2156,427,0%
T.S.K.B. G.M.Y.O.1.04.2010199,5525,038,0%
Koza Altin Isletmeleri5.02.20101.683,65.612,030,0%
Gozde Girisim Srmy. Y.O.25.01.201073,9369,620,0%
2010 TOPLAMI8.311,234.600,3

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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