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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
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Konya'da koca dehşeti: Eşi ve kayınvalidesini bıçakladı

Konya'da, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan şahıs, boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi eşi ve kayınvalidesini bıçakladı. Anne ve kızı hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca kayıplara karıştı. Polis tarafından aranan şahsın, olaydan 3 gün önce de eşini dövdüğü öğrenildi

Son dakika: Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınvalidesini bıçakladı
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DHA

Konya'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Abdullah K., boşanma aşamasında olduğu eşi Hatice K. ve kayınvalidesi Fatma G.'yi bıçaklayıp, kaçtı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Meram ilçesi Şeyh Sadrettin Mahallesi Feritpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah K., ayrı yaşadığı 4 çocuğunun annesi eşi Hatice K.'nin birlikte kaldığı kayınvalidesi Fatma G.'nin evine gitti.

TARTIŞMA KAVGALA DÖNÜŞÜNCE BIÇAKLA SALDIRDI

Özel bir hastanede yardımcı hizmetler bölümünde çalışan Hatice K. de işe gitmek için evden çıktığında merdivenlerde eşi Abdullah K. ile karşılaştı. Çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K., eşi ve gürültüyü duyup çıkan kayınvalidesine bıçakla saldırdı.

KAÇTIKLARI SOKAKTA DA BIÇAKLAMAYA DEVAM ETTİ

Kadınlar kaçmaya çalışırken apartmandan çıkan Abdullah K., eşi ve kayınvalidesine sokakta da bıçaklı saldırıda bulundu. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içinde kalan Hatice K. ile Fatma G., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan anne ve kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

3 GÜN ÖNCE DE EVE GELİP DÖVMÜŞ

Abdullah K.'nin olaydan 3 gün önce de eve gelip eşi Hatice K.'yi dövdüğü öne sürüldü. Hatice K.'nin eşinin zaman zaman eve gelip rahatsız etmesi üzerine geçen hafta bina yönetimine apartmanın giriş kapısının şifresinin değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.

Polis, kaçan Abdullah K.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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