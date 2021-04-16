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Bosna'daki Ferhadiye Camii'nde 30 yıl sonra mukabele! Her gün 4 hafız ve imam okuyor

Bosna Hersek'teki Osmanlı mirası Ferhadiye Camisi 30 yıl aradan sonra mukabele geleneğine kavuştu. Ramazan ayı boyunca her gün yerel saatle 11.30'da başlayan mukabeleyi 4 hafız ve imam okuyor. Ferhadiye Camisi İmamı Muhamed Velic, "Ferhadiye belli bir süre mukabele geleneğinden uzak kaldı ancak bu önemli geleneği devam ettirmek bizim için önemliydi. Hafızları 30 yıl sonra yeniden bir araya getirdik" dedi

SON DAKİKA: Bosna'daki Ferhadiye Camii'nde 30 yıl sonra mukabele
AA

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Osmanlı mirası tarihi Ferhadiye Camisi'nde ülkede 1992-1995'te yaşanan Bosna Savaşı'nda kesintiye uğrayan mukabele geleneği, 30 yıl aradan sonra bu Ramazan'da yeniden başladı.

Ferhadiye Camii'nde ramazan boyunca her gün yerel saatle 11.30'da başlayacak mukabele, internet üzerinden de yayınlanırken Ramazan ayının önemli geleneklerinden mukabele, Bosna Hersek'in birçok camisinde okunmaya devam ediyor. Cami imamı Muhamed Velic, mukabelenin İslam dünyası için oldukça önemli bir gelenek olduğunu belirterek "Hafızları 30 yıl sonra yeniden bir araya getirdik" dedi.

Başkent Saraybosna'daki Başçarşı'da bulunan her camide mukabele geleneğinin devam ettirildiğini anımsatan Velic, "Ferhadiye belli bir süre mukabele geleneğinden uzak kaldı ancak bu önemli geleneği devam ettirmek bizim için önemliydi" ifadesini kullandı. Velic, 16. yüzyılda inşa edilen Osmanlı mirası camideki ilk mukabelenin, hafız Halid Hadzimulic ve Fadil Porca tarafından okunduğunu belirterek ülkede büyük kayıp ve acılara neden olan savaşın başlamasıyla mukabelenin kesintiye uğradığını anlattı.

4 HAFIZ VE CAMİ İMAMIYLA OKUNUYOR

Camide 30 yıl sonra yeniden başlayan mukabele geleneğinin her yıl devam edeceğini vurgulayan Velic, mukabelenin 4 hafız ve cami imamıyla okunacağını söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri çerçevesinde dünya genelinde ikinci Ramazan'ın karşılandığını hatırlatan Velic, hem mukabele hem de Ramazan boyunca yapılan bütün ibadetlerin, "dünyayı kurtardığı" mesajını gönderdiğini ifade etti.

'İNSANLIĞA LAZIM OLAN DÜZEN VE UYUM'

Velic, salgın nedeniyle çok sayıda vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "Biz geride kalanlar, dünyayı kurtarmak için ibadet etmeye devam edeceğiz. Bu zamanlarda dünyada bir kaos ve karışıklık hakim. Dilerim bunun yerine düzen ve uyum gelir. İnsanlığa lazım olan bunlar" diye konuştu.

FERHADİYE: OSMANLI VE İSLAM MİMARİSİNİN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN

Bosna Sancak Beyi Ferhat Vukovic Desisalic tarafından inşa edilen Ferhadiye Camii, Osmanlı ve İslam mimarisinin en güzel örneklerini içerisinde barındırıyor. Başkent'te kendisiyle aynı ismi taşıyan Ferhadiye Caddesi'ndeki cami, 1697 ve 1879'da yaşanan yangınlarda büyük hasar gördü. Bosna Savaşı'nda da hasar gören Ferhadiye Camii, daha sonra restore edilerek bugüne kadar ayakta kalmayı başardı.

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