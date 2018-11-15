İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin AB'den çıkışını (Brexit) öngören plana Kabine üyelerinin destek verdiğini açıklamıştı.

İngiltere'de bakanlar arasında yaşanan istifalardan sonra Avam Kamarası'na konuşan Başbakan Theresa May, Avrupa Birliği (AB) ile yapılan Brexit anlaşmasını savundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, dün Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanması ve ardından beş saat süren bir toplantıda kabul edilmesinden hemen sonra Avam Kamarası'na hitap etti. Avam Kamarası'na hitabında, AB ile yapılan Brexit anlaşmasını savunan May, kolay olanı seçmediğini, doğru olanı seçtiğini söyledi.

May, milletvekillerine İngiltere'nin Avrupa Birliği'ni terk etmeden önce anlaşma için oy vereceklerini ve kendilerinden ulusal çıkarlar doğrultusunda anlaşma için destek istediğini söyledi.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, Başbakan May'ın Avrupa Birliği ile yaptığı Brexit anlaşmasını geri çekmesini yoksa parlamentonun reddedeceğini söyledi. Corbyn, İşçi Partisi'nin parlamentoda bir oylama söz konusu olduğunda da buna karşı çıkacağına işaret etti.

May, İngiltere'nin AB'den ayrılma anlaşmasını sürdürmek için savaşırken İngiltere güne istifalarla başladı. Avrupa Birliği ve İngiltere arasında Brexit anlaşma taslağı üzerinde uzlaşı sağlanmasının ardından Brexit Bakanı Dominic Raab istifa ettiğini açıkladı. Brexit Bakanının ardından İş ve Emeklilik Bakanı Esther McVey, Devlet Bakanı Suella Braverman ve Anne-Marie Trevelyan da istifa ettiklerini bildirdi.

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