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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek koronavirüs vakası sayısı kaydedildi! - Haberler
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Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek koronavirüs vakası sayısı kaydedildi!

Koronavirüs salgınında ABD'nin ardından salgından en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da son 24 saatte 90 bini aşkın yeni vaka kaydedildi. Bu sayı, bir günde ülkede görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti

SON DAKİKA: Brezilya'da salgının başından bu yana en yüksek koronavirüs vakası sayısı kaydedildi! - Haberler
Brezilya'da rekor vaka sayısı!
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AA

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 284 bin 775’e, 90 bin 303 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 11 milyon 693 bin 838’e yükseldi.

Bu rakam, ülkede salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayda geçti.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 243 bin 868 vaka ve 65 bin 519 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD’nin ardından dünyada salgından en çok etkilenen ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 10 milyon 287 bin 57’ye ulaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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