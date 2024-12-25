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        BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

        Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 08:03 Güncelleme: 25.12.2024 - 08:03
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        Hüseyin Baş hakkında soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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