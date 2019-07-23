Son dakika... Bu nasıl acı! Bir top uğruna iki can gitti! - Haberler

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, dün akşam üstü, iddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalının yakınında oynayan 6 çocuğun topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı.

2 ÇOCUK AKINTIYA KAPILDI

DHA'daki habere göre çocukların 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 2'si ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve su altı polisleri, sevk edildi. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı.

ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Kurtarılan 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.