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        Buğra Kavuncu: Bu bir siyasi rekabet

        İYİ Parti İBB adayı Buğra Kavuncu, "Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 15:28 Güncelleme: 25.01.2024 - 15:28
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        Kavuncu: Bu bir siyasi rekabet
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        İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, "Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz." dedi.

        Kavuncu, İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun, İYİ Parti Fatih Belediye Başkan adayı Barbaros Hayrettin Mahiroğulları ile seçim çalışmaları kapsamında tarihi yarımadada esnaf gezisinde bulunup vatandaşlarla buluştu.

        Sahaflar Çarşısı, Kapalıçarşı ve Sultanahmet gezisinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Kavuncu, seçim kampanyalarını bugün itibarıyla başlattıklarını anlatarak, 3 ya da 4 Şubat tarihinde düzenleyecekleri lansman programıyla İstanbul'un problemlerine ilişkin yaklaşımlarını ve çözüm önerilerini kamuoyu ve seçmenlerle paylaşacaklarını söyledi.

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        Esnaftan, bölgede otopark ve belediye ile elektrik dağıtım firması arasındaki anlaşmazlık yüzünden elektrik problemi bulunduğunu öğrendiklerini aktaran Kavuncu, sahada vatandaşları dinleyerek sorunlara çözüm üreteceklerini kaydetti.

        Bir gazetecinin 2019 seçimlerinde ittifak yaptıkları İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı adaylığı ve kamuoyundaki tepki ve eleştirilere yönelik görüşü sorulan Kavuncu, şöyle konuştu:

        "Ekrem İmamoğlu'na karşı bir adaylık doğru bir cümle değil. Sonuçta başka adaylar da var. Murat Kurum'a ve diğer siyasi partilerden adaylara karşı da bir adaylık. Bu bir siyasi rekabettir. Biz 2019 yılında bir ittifak yaptık. Sayın İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı. Kimseye karşı bir öfkemiz, bir tepkimiz, bir düşmanlığımız yok. İstanbul'u çok daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Bu iddiayı da ortaya koymak, bizim en doğal hakkımız. Zaman zaman elbette ki vatandaş kendi görüşünü beyan ediyor; işte 'siz aday olursanız falanca seçilir, siz aday olursanız filanca seçilir' gibi… Bunların hepsine de tabii ki saygı duyuyoruz. Bizim kimsenin adaylığını zafiyete uğratmak ya da kimseye kazandırmak gibi bir düşüncemiz, niyetimiz yok."

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        İYİ Parti'nin, kurulduğu gün milletin önüne 3. bir yol, yeni bir alternatifi koymak istediğini dile getiren Kavuncu, "Fakat Cumhurbaşkanlığı sistemi partimizi ittifaklara mecbur bırakmıştır ve bunları yaparken biz geleceği, ülkenin menfaatini düşünerek yaptık. Arzu ettiğimiz neticeyi de alamadık ve tekrar dedik ki, demek ki biz bu ittifaklarla arzu ettiğimiz neticeyi alamıyoruz." diye konuştu.

        Başta, kuruluşta yola çıktıkları gibi hür ve müstakil olarak yeni bir alternatifi milletin önüne koyma adına bir mücadeleye giriştiklerini belirten Kavuncu, şunları kaydetti:

        "Buradan bir kez daha sesleniyorum; Bizi yandaş olmakla suçlayanların ne kadar dürüst, ne kadar doğru ve ne kadar dik olabildiğini de bu memleket, bu millet görüyor. Biz hiç kimsenin yandaşı veya birilerinin siyasi hayatını ayakta tutmakla mükellef bir parti değiliz. Hiçbir partinin de tamamlayıcısı değiliz. İktidar nimetimiz yok, belediyelerimiz yok ama ona rağmen bu millet bizi 6 yıldır baş tacı etti. 5,5 milyon vatandaşımızın oyunu aldık. Millet dedi ki, 'Türkiye'nin size ihtiyacı var.' Biz bu asil milletimizin verdiği yetkiyi, bu sorumluluğu sonuna kadar taşıyacağız."

        Kavuncu daha sonra, Fatih Camisi'nde uğradığı bıçakla saldırı sonucu yaralanan imam Galip Usta'ya geçmiş olsun ziyaretin bulundu.

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