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        Bülent Uygun istifasını yönetime bildirdi

        Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un yönetimle görüşerek istifa kararı aldığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:24 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:25
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        Bülent Uygun istifasını yönetime bildirdi
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        Sivasspor'da kötü gidişat ve peş peşe gelen puan kayıplarının ardından Teknik Direktör Bülent Uygun'un istifa kararı aldı. Sivasspor yönetimiyle, istifa kararını görüşen Bülent Uygun'un yönetime istifasını bildirdiği öğrenildi.

        Bülent Uygun'un ile kulüp yönetiminin toplantıda olduğu da alınan bilgiler arasında. Konu ile ilgili ise kulüpten resmi bir açıklama bekleniyor.

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