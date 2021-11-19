Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişlerine çağrıldı 0:00 / 0:00

AA

Dışişleri yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bulgaristan'da 14 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine Türkiye'nin müdahale ettiği ve Bulgaristan'ın iç işlerine karışıldığı iddiaları ile Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ün Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağırılması üzerine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Büyükelçi Tcholakov'u saat 22.30 sularında Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov'a, Türkiye'nin, Bulgaristan seçimleri çerçevesinde Türkiye'de oy kullandırılması konusunda her türlü iş birliği yapılmış ve gerekli kolaylık gösterilmişken, seçmenlerin Türkiye'nin resmi makamlarınca yönlendirildiği ve iç işlerine karışıldığı iddialarının reddedildiği bildirildi.

Büyükelçiye, Türk Büyükelçinin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığına çağırılması ve temelsiz ithamların Bulgar makamlarınca gündeme getirilmesinin yadırgandığı, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan'ın Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşı seçmenlerin en temel haklarını kullanmalarına yönelik olarak tepki göstermesinin kabul edilemeyeceği ifade edilerek, bunun bir garabet olduğu vurgulandı.

Büyükelçiye, Türkiye'nin ve Türkiye'deki oy kullanımının Bulgar iç siyasetinde suiistimal edilmemesinin beklendiği dile getirilerek, bu hususları içeren bir nota verildi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği önünde yapılan uygunsuz gösteri ve davranışlara ilişkin tepki de ifade edildi.