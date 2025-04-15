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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Bungalovdaki kameraya soruşturma! | Son dakika haberleri

        Bungalovdaki kameraya soruşturma!

        Sakarya'da bungalovda kamerayla izleme iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimlerin ivedilikle görevlendirildiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 11:31 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:24
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        Bungalovdaki kameraya soruşturma!
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        Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir bungalov konaklama tesisinde kamerayla izleme yapıldığı iddiası üzerine tahkikat başlatıldı.

        Valilikten yapılan açıklamada, ilçedeki bir bungalov konaklama tesisinde kamerayla izleme yapıldığına dair bazı iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine Sakarya Valiliğince konuya ilişkin derhal harekete geçildiği bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu olayla ilgili olarak yetkili kolluk kuvvetleri ve ilgili idari birimlerin ivedilikle görevlendirildiği, hem adli hem de idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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