Venedik
Turizm
Haberler > Ekonomi > Turizm > Son dakika: Burada oturmanın cezası 500 Euro!

Yere oturana 500 Euro ceza!

Venedik'te yere oturan turistlere 500 Euro para cezası kesilebilir. Düzenleme gelecek ay oylanacak. Bazı turistlerin şehre gereken özeni göstermemesinden şikayet eden Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ocak ayında da günde 100 bin turist kotası koymuştu

22.09.2018 - 09:50 | Güncelleme:

İtalya'nın Venedik kentinde gelecek aydan itibaren yere oturan turistlere 500 Euro para cezası kesilmesi gündemde. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'nun önerdiği tartışmalı düzenleme ekim ayında belediye meclisi tarafından oylanacak. Eğer kabul edilirse yasaklı noktalarda oturan turistler 50 ila 500 Euro arasında para cezasına çarptırılacak. Kentte anıtların merdivenleri ile San Marko Meydanı'ndaki sundurmada oturmak yasaklanmıştı.

YILDA 30 MİLYON TURİST ÇEKİYOR

Bu sürekli artan turist sayısına karşı alınan bir dizi önlemden sadece biri. 55 bin kişinin yaşadığı kente yılda 30 milyona yakın turist ziyaret ediyor. 2017 yazında Venedik'e Saygı Duy ve Keyfini Çıkar kampanyası başlatılmıştı.

Bazı turistlerin şehre gereken özeni göstermemesinden şikayet eden Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ocak ayında da kenti turist akınından kurtarmak için günlük 100 bin turist kotası getirmiş, bunun için özel bir sayaç kurma kararı almıştı. Geçen yıl da tarihi San Marco Meydanı'nın 300 metre yakınına kadar yaklaşabilen büyük yolcu gemilerinin kente girişi yasaklanmıştı.

FLORANSA DA AYAKTA ATIŞTIRMAYI YASAKLAMIŞTI

Floransa'da da 4 Eylül'de yürürlüğe giren uygulamayla şehrin tarihi bölümünde kaldırımlar, taşıt yolları, dükkan ve evlerin kapılarında durup ayakta atıştırmak yasaklanmıştı. Uymayanlara 500 Euro'ya kadar ceza verilecek. Floransa yılda 10 milyonun üzerinde  turist çekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.