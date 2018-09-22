İtalya'nın Venedik kentinde gelecek aydan itibaren yere oturan turistlere 500 Euro para cezası kesilmesi gündemde. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro'nun önerdiği tartışmalı düzenleme ekim ayında belediye meclisi tarafından oylanacak. Eğer kabul edilirse yasaklı noktalarda oturan turistler 50 ila 500 Euro arasında para cezasına çarptırılacak. Kentte anıtların merdivenleri ile San Marko Meydanı'ndaki sundurmada oturmak yasaklanmıştı.

YILDA 30 MİLYON TURİST ÇEKİYOR

Bu sürekli artan turist sayısına karşı alınan bir dizi önlemden sadece biri. 55 bin kişinin yaşadığı kente yılda 30 milyona yakın turist ziyaret ediyor. 2017 yazında Venedik'e Saygı Duy ve Keyfini Çıkar kampanyası başlatılmıştı.

Bazı turistlerin şehre gereken özeni göstermemesinden şikayet eden Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ocak ayında da kenti turist akınından kurtarmak için günlük 100 bin turist kotası getirmiş, bunun için özel bir sayaç kurma kararı almıştı. Geçen yıl da tarihi San Marco Meydanı'nın 300 metre yakınına kadar yaklaşabilen büyük yolcu gemilerinin kente girişi yasaklanmıştı.

FLORANSA DA AYAKTA ATIŞTIRMAYI YASAKLAMIŞTI



Floransa'da da 4 Eylül'de yürürlüğe giren uygulamayla şehrin tarihi bölümünde kaldırımlar, taşıt yolları, dükkan ve evlerin kapılarında durup ayakta atıştırmak yasaklanmıştı. Uymayanlara 500 Euro'ya kadar ceza verilecek. Floransa yılda 10 milyonun üzerinde turist çekiyor.

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