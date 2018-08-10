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Son dakika: Burak Açıkalın'ın öldürülmesinde FETÖ şüphesi

Son dakika... Sosyal medyada "Fuat Avni" olarak bilinen FETÖ şüphelisine bilgi sızdıran, tutuklandıktan sonra itirafçı olan ve cezaevinde öldürülen Burak Açıkalın'ın dosyası yeniden açıldı. Emniyet İstihbarat iddianamesinde, Açıkalın'ın FETÖ üyeleri tarafından öldürülmüş olabileceği iddiası yer aldı

10.08.2018 - 13:28 | Güncelleme: HABERTURK.COM

 

Sosyal medyada "Fuat Avni" olarak bilinen FETÖ şüphelisine Emniyet İstihbarat'tan bilgi sızdıran mühendislerden Burak Açıkalın ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 15 Temmuz'un ardından tutuklanan, ardından da itirafçı olan Açıkalın’ın birkaç ay sonra cezaevinde cesedi bulunmuştu. İntihar ettiği açıklandı. Ancak Emniyet İstihbarat iddianamesindeki yeni deliller ışığında, o dosya yeniden açıldı. Nedeni ise Açıkalın'ın cezaevinde FETÖ'cüler tarafından öldürülmüş olma ihtimali.

ÖRGÜTÜN İSTİHBARAT KAYNAĞIYDI

Burak Açıkalın, 15 Temmuz öncesi, Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’nda görevli FETÖ'cü mühendislerden biriydi. FETÖ'nün Emniyet'teki köstebeğiydi. Sosyal medyada "Fuat Avni" olarak bilinen FETÖ şüphelisi “Akif” kod adlı Mustafa Koçyiğit’e Emniyet İstihbarat'tan bilgi sızdırıyordu. Koçyiğit aynı zamanda Açıkalın’ın da aralarında bulunduğu Emniyet İstihbarat’taki FETÖ’cü mühendislerin mahrem imamıydı. Açıkalın, 15 Temmuz darbe girişimi ardından tutuklanarak, Kırıkkale Cezaevi'ne gönderildi.

ÖNEMLİ İTİRAFLARDA BULUNDU

Sonrasında itirafçı oldu, örgütün Emniyet İstihbarat yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler verdi. MİT'in emniyete gönderdiği ilk 20 bin kişilik FETÖ listesini örgüte ulaştırdığını da itiraf etti. İlk ifadesinde, "Örgüt, benden kişiler hakkında bilgi istiyordu. Kim olduğu, telefon iletişim kayıtları, aile bilgileri gibi... Bana sorulan kişiler arasında siyasetçiler, sanatçılar, akla gelecek herkes vardı. İstedikleri bilgileri, tango programıyla, 'Akif' kod adlı mahrem imama gönderiyordum" dedi.

KOĞUŞTA CESEDİ BULUNDU

Açıkalın, yeni bilgiler vermesi beklenirken 8 Kasım 2016'da cezaevinde ölü bulundu. Kayıtlara "intihar" notu düşüldü. Ancak tıpkı 13 yıl önce suikastla öldürülen eski Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin'in dosyası gibi, Açıkalın'ın dosyası da ilk kez HABERTÜRK’ün duyurduğu Emniyet İstihbarat iddianamesindeki yeni bilgiler üzerine raftan indirildi.

O MÜDÜRLE AYNI HÜCREDEYMİŞ

Çünkü, FETÖ'yü deşifre eden itiraflarda bulunan Açıkalın'ın, Kırıkkale Cezaevi'nde FETÖ'cü eski Emniyet Küdürü Gürsel Aktepe ile aynı hücreye konulduğu ortaya çıktı. Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı FETÖ'cü Gürsel Aktepe, 15 Temmuz'un kilit isimlerindendi. Örgütün kumpas soruşturmalarının mimarlarından biriydi. Emniyet İstihbarat iddianamesinde, hakkında darbe, casusluk ve terör örgütü üyeliği suçlamalarından 1 ağırlaştırılmış müebbet ve 35 yıla kadar hapis istendi.

DOSYA KIRIKKALE’DEN İSTENDİ

Bu gelişmeler üzerine, Emniyet İstihbarat iddianamesini yazan soruşturma savcısı Mehmet Murat Tuzcu, Açıkalın'ın dosyasını yeniden açtı. Kırıkale Başsavcılığı'ndan, Açıkalın'ın ölümüne dair soruşturma dosyası istendi. Burak Açıkalın'ın örgüt tarafından susturulduğu, ölümünde Aktepe'nin önemli rolü olduğu düşünülüyor. Tüm bu hususlar yeni soruşturma kapsamında araştırılacak.

 

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