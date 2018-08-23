Trabzonspor'da Burak Yılmaz sürprizi yaşanıyor... Sakatlığı nedeniyle ilk hafta Başakşehir karşısında forma giymeyecen ancak ardından sakatlığından kurtulup Sivasspor maçında oyuna sonradan dahil olan 33 yaşındaki golcü futbolcu, Ankaragücü karşılaşmasının kadrosuna alınmadı.

Bu gelişme, Bordo-mavili yıldızın transfer olacağı söylentilerini beraberinde getirdi. Kral, dün akşam yapılan idmanda katılmış, ardından da başkan Ahmet Ağaoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Trabzonspor'un 25 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega."

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