Trabzonspor'da Burak Yılmaz krizi sona erdi! Toplam 900 bin Euro'luk alacakları ödenmediği için TFF'ye başvuran ve ihtarname çeken Burak Yılmaz, yaptığı açıklamayla bütün konunun kendisi için kapandığını ve asla açılmayacağını dile getirdi.

Burak Yılmaz'ın alacaklarından dolayı bordo-mavili kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) şikayet etmesi üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir açıklama yapmış ve Hangi düşünce ile federasyona başvurdu. Olay çok taze. Yorum yapabilecek durumda da değilim. Yönetim ile görüşülebilecek bir durum. Başından beri benim söylediğim bir şey var. Bu sadece Trabzonspor’un sıkıntı değil. 6-7 aydır oyuncularına para ödeyemeyen kulüpler var. Fakat nedense geldiğimizden beri benim hatırladığım 10 veya 11. ihbar. Geldiğimiz birinci ayda ihtarname bombardımanıyla karşılaştık. Bunlar olurken 6 aydır para alamayan hiç sesini çıkarmayan oyuncular da var. Bu oyuncularımızdan 2 tanesi de mesela yabancı oyuncumuz. Şöyle düşünüyorlar galiba; ihtarnameyi çekersek bu parayı alırız. Ödenecek para varsa o para ödenir ihtarname çekmeye gerek yok” şeklinde konuşmuştu.

Burak Yılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Bu kadar üzücü olaylardan sonra sayın başkanımız Ahmet Ağaoğlu'nun konuya bu kadar güzel ve ılımlı yaklaşmasından dolayı kendisine teşekkür ederim. Yaşanan olaylardan ve gündemi bu kadar meşgul etmekten dolayı çok üzgünüm.

Benim için bütün konular geride kalıp kapanmış ve asla açılmayacaktır. Böyle üzücü olaylarla karşınıza çıkıp üzdüğüm, kırdığım büyük Trabzonspor taraftarlarımızdan özür diler, sevgi ve sabrınız için teşekkür ederim.

Saygılarımla

Burak Yılmaz"

Burak Yılmaz, kulübün kendisi hakkında yaptığı açıklamaya bugün tepki göstermişti. Burak Yılmaz, sosyal medyadan şu açıklamayı yapmıştı:

"Sürekli herkes konuşuyor ve ben hayretle dinliyorum, aslında herkes bu olayın para ile alakası olmadığını çok iyi bilmesine rağmen nedense gerçekleri söylemiyor. Para ile alakalı bir durum olsa geçen sene de tavrım bu olurdu fakat geçen değil federasyona başvurmak, tek kelime para konuşmadım ve kulüp içinde neler yaptığımı çok iyi biliyorsunuz. Bu duruşumdan asla vazgeçmeyeceğimi de bilmenizi ister saygılar sunarım."

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