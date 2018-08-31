Transferin son gününde Burak Yılmaz hareketliliği son buldu! Galatasaray'ın da gündeminde olduğu iddia edilen ve Beşiktaş'ın transfer teklifi yaptığı Burak Yılmaz'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Tecrübeli golcü, Beşiktaş'a teşekkür ederek kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini açıkladı.

Burak Yılmaz, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Beşiktaş kulübüne yaptığı teklif için teşekkür ederim,fakat ben Trabzonspor da kalmayı tercih ediyorum..." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'dan 2015-16 sezonu devre arasında Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer olan Burak, 2017-18 sezonu başında eski kulübü Trabzonspor'a dönmüştü. Tecrübeli golcü geçen sezon 25 maçta forma giyerken 23 gol atmış ve takımının gol yükünü sırtlamıştı. Burak ayrıca 25 golünün yanı sıra 3 de asist yapmıştı.

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