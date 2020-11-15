DHA

Geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkan ve evinde tedavisi devam eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz bugün öğle saatlerinde Burdur Devlet Hastanesi'ne ambulansla getirildi.

DHA'nın haberine göre, Ercengiz'in yapılan muayene ve kontrolünde tedbir amaçlı olarak Antalya'ya sevk edilmesine karar verildi. Başkan Ercengiz'i hastanede Vali Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Reha Sermed Aygören, Burdur Devlet Hastanesi Başhekimi Nedim Ongun ve CHP İl Başkanı İzzet Akbulut ziyaret etti.

CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, "Sayın Belediye Başkanımız Ali Orkun Ercengiz geçen hafta Covid-19 testi pozitif çıkması üzerine evde tedavi altındaydı. Bugün oksijen satürasyonunun (kan oksijen doygunluğu) düşmesi üzerine hekimler kendi aralarında yaptıkları değerlendirmeyle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevkini uygun gördü. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi ancak tedbiren fakülteye sevk ediliyor" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Tüm Covid-19 hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Belediye Başkanımızın da tedbir amacıyla Antalya'ya sevki söz konusu oldu. Ona da geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Özçelik, vatandaşların tedbirlere uymaları konusunda daha büyük bir hassasiyet beklediklerini de sözlerine ekledi. Özçelik "En üst düzeyde dikkat ve tedbirin alınacağı ayların bu aylar olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ev içi ziyaretlerde ikramların yapılmaması konusunda bir hassasiyetin oluşması lazım" dedi.

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