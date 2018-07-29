Burdur'da, Gökçebağ Köyü'nde yaşayan ve 23 Temmuz Pazartesi günü gece 01.30 sıralarında evden ayrılan 59 yaşındaki Ayşe Ot'tan bir haftadır haber alınamıyor. Ot'u arama çalışması ise 250 kişilik bir ekip tarafından yürütülüyor.

Burdur merkeze bağlı Gökçebağ Köyü'nde yaşayan Ayşe Ot (59), geçen hafta pazartesi günü gece yarısı saat 01.30 sıralarında oğlu Barış Ot ile oturduğu evden dışarıya çıktı.

Kapı sesini duyan Barış Ot, dışarı çıktı ancak aradığı annesini bulamadı. Bunun üzerine jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarmanın yanısıra AFAD ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı.

250 KİŞİLİK EKİP ARIYOR AMA...

Psikolojik sorunları olan ve bir ay önce intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen annesi Ayşe Ot'a hâlâ ulaşılamadığını HABERTURK.COM'a anlatan Barış Ot, "Burdur ve Antalya Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle, Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Burdur ve Afyon'dan AFAD ekipleriyle beraber 250 kişilik bir ekip annemi arıyor, ancak sonuç alınamadı. Arama çalışmalarına köylülerimiz de katılıyor. Tam bir hafta oldu herkesten annemin bulunmasına yardım etmesini rica ediyorum" dedi.

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