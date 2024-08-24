Burdur'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 13 yaralı
Burdur'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada yaralanan 13 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı
Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Antalya-Isparta karayolu Burdur'un Bucak içesi Elsazı köyü mevkisinde şarampole devrildi.
13 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
YAĞIŞ, KAZAYA YOL AÇTI
AA'nın haberine göre; yağışın da meydana gelmesinde etkili olduğu kazanın ardından, otobüsteki diğer yolcular yaralıların otobüsten çıkarılmasına destek oldu.
Otobüste 35'i yolcu 38 kişinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.